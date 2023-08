Popri frekventovanej ceste zo Zvolenskej Slatiny chcú vybudovať chodník

Výstavbu budú financovať zo svojich zdrojov.

ZVOLENSKÁ SLATINA. Pri Očovskej ceste tretej triedy chce obec Zvolenská Slatina vybudovať chodník. Cesta vedie do Očovej.

Podľa súťažných podkladov na dodávateľa stavby zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota stavebných prác je vo výške 347-tisíc eur.

Ide o frekventovanú cestu, kde doposiaľ nemajú chodník, priblížila starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová. Poslanci sa rozhodli pre financovanie z vlastných zdrojov obce v obave, že aj keby prišla nejaká výzva, tak by to veľmi dlho trvalo.

„Sčasti máme už chodník vybudovaný a napájame sa na ten existujúci približne od polovice smerom do Očovej po ľavej strane. Je to vlastne pokračovanie ľavostranného chodníka po ulici Očovská cesta s tým, že je to drahšia stavba, lebo je tam aj kanalizácia, musíme odvodniť cestu a podobne,“ popísala starostka, ktorá by bola rada, ak by sa v prípade vysúťaženia dodávateľa chodník podarilo vybudovať ešte v tomto roku.

Chodník je navrhnutý ako jednostranný so šírkou dva metre. „Počas výstavby bude nutné pomocou dočasného dopravného značenia vyriešiť organizáciu a vplyv staveniska na cestnú dopravu po priľahlej štátnej ceste,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. Záujemcovia o realizáciu môžu svoje ponuky posielať do 24. augusta, jediným kritériom ich vyhodnotenia je cena.