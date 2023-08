Kompas fanúšika I. triedy: V 13 tímoch sa udialo 77 zmien, ašpirantov na prvenstvo je viac

Sumár príchodov, odchodov a ambícií zo všetkých 13 tímov.

ZVOLEN. Už doslova o pár hodín odštartuje nová futbalová sezóna aj v najvyššej oblastnej futbalovej súťaži – I. triede ObFZ Zvolen a tak je najvyšší čas na druhú časť Kompasu fanúšika zameranú práve na túto súťaž.

Oproti minulej sezóne sa počet účastníkov I. triedy zvýšil z 12 na 13. A tak v každom kole bude jeden tím pauzovať. Očakáva sa však poriadne zaujímavá a vyrovnaná sezóna. Zo šiestej ligy zostúpili do oblasti silný Sliač a skúsený tím Dobrej Nivy. Z II. triedy sa do „jednotky“ vrátila Sielnica.

Atak prvých priečok naznačil v predsezónnych ambíciách Kriváň, ale aj Stožok. Každý tím sa pochopiteľne chce oproti predošlému ročníku zlepšiť a zaujímavý pre to bude aj boj o stred tabuľky, kde by sa chcelo pohybovať viacero klubov.

Veľkou obmenou kádra prešiel Bzovík, štyri posily získali Pliešovce, Očová dokonca 11, pričom vsádza na skúsených matadorov, Zvolenská Slatina tiež jedenásť. Naopak, z Dobrej Nivy nenahlásili ani jeden pohyb v kádri. Celkovo sa udialo v 13 tímoch až 77 zmien.

OZ OFK Sebechleby

Príchody: Matej Riska (H. Nemce), Tomáš Uhler (FK Vajnory)

Odchody: Erik Babiak (H. Nemce)

Ján Rerich, manažér klubu a hráč: „Chceme podávať vyrovnané výkony, prípadne vylepšiť 5.miesto z minulej sezóny.“

OŠK Stožok

Príchody: J. Kružliak (Látky), R. Suja, A. Michálik (obaja Detva), A. Miartuš (Sliač – na hosťovanie), M. Šufliarsky (Stožok)

Odchody: M. Novák (Očová)

Peter Daniš, prezident klubu: „Nemáme postupové ambície, ale chceme sa pobiť o čo najvyššie priečky. V minulej sezóne sme skončili na druhom mieste, potešilo by nás, kebyže sa nám podarí taký istý výsledok.“

TJ Kriváň

Príchody: L. Vasiľ (reštart kariéry), L. Marcinek, S. Plch (obaja Detva)

Odchody: J. Halaj (Látky), P. Panica (Hriňová)

Rudolf Káčer, predseda klubu: „Chceme sa pobiť o prvenstvo, ale záležať bude na tom, ako sa nám bude dariť v úvodných kolách. Ak by sa nám podarilo vyhrať I. triedu, tak by sme chceli aj postúpiť, no je to zatiaľ len naša predstava. Záležať bude na financiách, ale aj kvalite našich súperov v lige, pretože určite bude chcieť postúpiť viacero tímov.“

FK Slovan Kúpele Sliač

Príchody: ešte sú v riešení

Odchody: D. Eperješi (Kováčová), A. Miartuš (Stožok – na hosťovanie)