Riaditeľ MFK Zvolen o postupe do tretej ligy, stopnutých dotáciách, ambíciách klubu a posilách

Rozhovor s Jurajom Družbackým.

ZVOLEN. Futbalový klub MFK Zvolen sa po turbulentných a neľahkých časoch pomaly, ale isto štverá na pozície, ktoré mu prináležia. Samozrejme, nie je to ľahká ani krátka a nebodaj rovná cesta.

Áčko pod vedením skúseného trénera Dušana Tótha, ktorý si ako hráč zahral aj v prestížnej Lige majstrov, sa Zvolenčania v uplynulej sezóne prebojovalo do III. ligy Západ. Po viacerých sezónach sa tak konečne vrátili z regionálnych súťaží do ligy riadenej priamo Slovenským futbalovým zväzom.

Zraky futbalových priaznivcov pod Pustým hradom sa tak prirodzene najviac upriamujú na tretiu ligu, no nová sezóna 2023/2024 sa začala pre Zvolenčanov pohárovým súbojom v Kanianke, ktorý ale MFK nevyšiel podľa predstáv a na prekvapenie do 2. kola Slovnaft Cupu cez piatoligistu neprešli.

V čele MFK Zvolen stojí už druhý rok riaditeľ klubu Juraj Družbacký. Pred štartom sezóny sme sa s ním porozprávali o triumfe v štvrtej lige, ambíciách v novej sezóne, skladaní kádra na tretiu ligu, ale prebrali sme aj stopnuté dotácie od mesta pre športové kluby.

Vráťme sa ešte k uplynulej sezóne. Zvolen splnil cieľ a postúpil do tretej ligy. Vládne teda spokojnosť?

Áno, aj keď začiatok jesennej časti bol veľmi rozpačitý, mužstvo sa konsolidovalo a dávalo dokopy. Po vhodnom doplnení kádra počas zimnej prestávky sme vleteli do jarnej časti, v ktorej sa nám podarilo neprehrať ani jeden zápas, dokonca nestratiť ani len bod. Bolo vidieť a cítiť, že aj v kabíne bola pohoda, že hráči a tréneri ťahali za jeden povraz, že to naozaj veľmi dobre fungovalo a výsledok sa dostavil.

Chlieb sa lámal v záverečných dvoch kolách, doma proti Makovu a v Badíne.

Z môjho pohľadu bol kľúčový domáci zápas s Makovom. Keď sme ho vyhrali, boli sme už len krôčik od tretej ligy, v Badíne sme vyhrávali, podarilo sa im však vyrovnať, no napokon sme ten zápas zvládli a mohli sa radovať.

Ja stále hovorím, že futbal sa hrá na góly a dôležitý je najmä výsledok. A v tomto sú štatistiky neúprosné, môžete hrať úžasný futbal, ale ten sa hrá na góly. Nám prialo aj šťastie, no celé mužstvo bolo mentálne nastavené na postup a napokon sme boli úspešní.

Ako ste vy prežívali spomínané dva zápasy proti Makovu a Badínu? A všeobecne, aký je riaditeľ MFK Zvolen fanúšik, emotívny alebo tichší?

Zápasy prežívam dosť intenzívne a pri každom našom góle vstávam zo stoličky, niekedy aj veľmi kričím, ale emócie k futbalu patria. A vždy, keď si počas zápasu spomeniem, čo všetko tomu predchádza, a čo všetko je nutné zabezpečiť, aby klub fungoval, tak je to také zadosťučinenie. To, čo sa deje na ihrisku, samozrejme nechávam už na tréneroch a hráčoch, ale očakávam, že sa stotožnia s myšlienkou a cieľom, ktorý sme si dali a budú chcieť postúpiť ďalej aj oni.

Letná pauza je vždy krátka, vy ste však postúpili zo súťaže riadenej SsFZ pod ligu riadenú SFZ. Čo všetko riešite, alebo ste museli vybavovať počas leta?

Bolo toho dosť. Aktuálne riešime hlavne osvedčenie o bezpečnosti ihriska. Potvrdení, ktoré k tomu treba, je neúrekom. Zdravotníci, hasiči, hygienici, revízne správy, geodetické zameranie štadióna, vyjadrenia vlastníka štadióna – teda mesta Zvolen, je toho naozaj veľa a počas dovolenkového obdobia to bolo o to zložitejšie a komplikovanejšie, ale snažíme sa, aby sme to všetko stihli do termínov stanovených zväzom.

Taktiež dokončujeme pomocné ihrisko, pretože sme museli dávať celé pásy novej trávy, aby spĺňalo kritériá, pretože už aj pomocné ihrisko musí mať svoj vlastný pasport. Na toto išlo dosť veľa finančných prostriedkov. Takisto hlavné ihrisko musí mať svoj vlastný pasport, čiže, nenudil som sa.

Mesto Zvolen stoplo dotácie pre športové kluby. V prípade MFK Zvolen išlo o sumu 40 853 eur, ako to ovplyvní chod klubu?

V prvom rade treba povedať, že dotácie z mesta sa netýkajú A-mužstva, ale mládežníckych družstiev. Stopnutie dotácií je pre nás veľká rana a zásah do fungovania klubu, ale musíme sa s tým nejako vysporiadať.