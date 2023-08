K trom pavilónom materskej školy pribudne štvrtý

Nové miesta vzniknú aj pre deti so zdravotným znevýhodnením.

ZVOLEN. Po Materskej škole na Prachatickej na zvolenskom sídlisku Zlatý potok, kde sa na rekonštrukcii tamojšieho pavilónu pracuje už niekoľko týždňov, chce mesto vybudovať nový pavilón aj v neďalekej Materskej škole Centrum.

Škôlku by tak mohlo navštevovať až o 50 detí viac, približne polovica z toho by mala pripadnúť na deti so zdravotným znevýhodnením.

V uplynulých dňoch mesto spustilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Ide o jednu z podmienok, aby mohlo už v septembri požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac ako 700-tisíc eur.