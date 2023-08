Cez prvé kolo Slovnaft Cupu neprešiel žiadny z našich tímov, sklamaním najmä blamáž Zvolena

Z piatich našich tímov neuspel ani jeden.

ZVOLEN. Úvodné kolo Slovnaft Cupu prinieslo uprostred prvého augustového týždňa súboje švetkých zástupcov z nášho regiónu. Zvolen sa predstavil v Kanianke, Podkonice v Kováčovej, Detva v Osrblí, Látky doma privítali Rimavskú Sobotu a Dudince vyzvali Tomášovce.

Smutným faktom je, že cez 1. kolo sa nedostal ani jeden tím z nášho regiónu. A to by malo byť zdvihnutým ukazovákom, pretože aj tento výsledok zrejme odzrkadľuje fakt, kde sa nachádza futbal v okresoch Zvolen, Detva a Krupina.

Veľkým prekvapením je najmä koniec MFK Zvolen, ktorý stroskotal na nováčikovi V. ligy Severozápad - FK Junior Kanianka.

Istotne nepotešili priaznivcov ani ďalšie tímy. Kováčová dostala výprask v Podkoniciach, Detva v Osrblí. Za predvedený výkon sa istotne nemusia hanbiť Látky, ktoré vzdorovali treťoligovému tímu MŠK Rimavská Sobota a Dudince, ktoré podľahli favorizovaným Tomášovciam 0:2.

Kanianka – Zvolen 3:2 (2:0)

Góly: 25., 32. L. Zelnický, 48. J. Stehlík – 68., 83. Snitka (2 z 11 m), R Barát, 500 divákov

Zvolen: A. Krejčí – P. Vajda (46. S. Molnár), P. Solivajs (63. M. Sudimak), N. M. Pollák, G. Snitka, M. Lichý (46. M. Štefko), V. Tóth, M. Konder (46. P. Telúch), M. Bobok (85. Š. Kollár), A. Agwata, M. Starší

Zvolenčania mali výbornú vstup do zápasu, do 10. minúty si vytvorili tlak a pokojne mohli vyhrávať 2:0. Lenže na ukazovateli skóre svietil bezgólový stav. Zvolen kontroloval priebeh hry, ale nebolo mu to nič platné.

Domáci nováčik piatej ligy z Kanianky hostí dokázal kruto potrestať. V rozmedzí 7 minút sa dostali do dvoch brejkových situácií a vyhrávali 2:0.

V oboch prípadoch sa presadil Zelnický, druhý gól dokonca padol po tom, ako zvolen zahrával štandardnp situáciu, lenže defenzíva MFK vyriešila túto brejkovú situáciu katastrofálne. Zvolen prepadol na celej čiare najmä v obrannej činnosti.

Kanianka pridala po zmene strán hneď v úvode druhého dejstva tretí gól, keď sa lopta za Krejčího chrbát odrazila od krku jedného zo Zvolenčanov. Kanianka doslova vyškolila Zvolen z efektivity, keď hostia hrali a domáci dávali góly.

Zvolen mal naozaj obrovské množstvo šancí a pološancí. Zvolen neuvyužil ani obrovskú šancu, kedy miesto prázdnej brány trafil ležiaceho gólmana domácich. Viacero tutoviek spálila nová nigérijská akvizícia Agwata.