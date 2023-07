Folklórny súbor Podpoľanec odcestuje za hranice Slovenska

V lete absolvujú viaceré domáce festivaly.

DETVA. Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy absolvuje počas leta viaceré domáce festivaly a chystá sa aj do zahraničia. TASR to povedal umelecký vedúci súboru a choreograf Roman Malatinec.

Folkloristi majú za sebou vystúpenia na kultúrnych podujatiach v Klenovci, predstavili sa aj v Skalitom na Goralských slávnostiach. Začiatkom júla boli súčasťou domácich Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

"Bohatá ponuka nás však ešte len čaká. Koncom augusta máme ísť do Talianska a koncom septembra na veľvyslanectvo do Atén," povedal umelecký vedúci súboru a choreograf Roman Malatinec.

Príchod nových členov do Podpoľanca je podľa neho záležitosť vedúceho súboru. "Treba sa mobilizovať. Chodím po súťažných prehliadkach a pozerám si nové talenty. Keď sa mi niekto pozdáva, poklepkám mu po pleci a zavolám ho do súboru," podotkol.

Mladých ľudí folklór baví, no konkurzom ich do súboru nedostanú. "Musia to byť milovníci tradícií z detského súboru, ktorí prídu. Prichádzajú však aj takí, ktorí v živote netancovali a veľakrát sa z nich stanú dobrí tanečníci," spomenul Malatinec.

Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Spolu s ním ho založila Ružena Egyedová-Baráneková. Od roku 2015 je jeho riaditeľom Jaroslav Černák.

Súbor počas svojho pôsobenia absolvoval viac ako 800 rôznych vystúpení. Zorganizoval okolo 40 zahraničných umeleckých zájazdov v 16 krajinách sveta. V súčasnosti ho tvorí spevácka, hudobná a tanečná zložka.