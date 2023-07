Medveď stratil plachosť, prechádzal sa po meste, zrejme ho odstránia

Problémová šelma sa presúva po okolí.

DETVA. Zásahový tím pre medveďa hnedého eviduje v Detve a v jej okolí problémového medveďa. TASR to potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody Kristína Bocková s tým, že ho monitorujú, a podľa jej slov ho pravdepodobne odstránia z populácie.

Šelma sa pôvodne z detvianskej miestnej časti Kostolná presunula do časti Malý Sliač pri Vígľaši. "Opäť sme však dostali hlásenia o jeho výskyte v intraviláne Detvy. Je to medveď, ktorý nejaví známky plachosti ani pri použití averznej terapie," objasnila.

Podľa medializovaných informácií sa medveď počas uplynulého víkendu v noci prechádzal v okolí autobusovej stanice a obchodného centra v Detve.

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana dlhodobo upozorňuje na to, že s populáciou sa niečo deje. "Zmena správania je prudká. Medvedice sa približujú k ľudským sídlam, čo pre ne nie je charakteristické," zdôraznila.

Riaditeľka Správy CHKO Vladimíra Fabriciusová doplnila, že na Poľane bola regulácia medveďov naposledy pred šiestimi rokmi. Podľa nej je potrebná legislatívna podpora i úprava smernice o druhoch tak, aby chránené druhy mohli byť riadené. "Chceme, aby ľudia viac chodili do prírody, bezpečne sa v nej však necítia," pripomenula.

Apeluje tiež na to, že deti z hriňovských lazov vozia do škôl viacerí rodičia autami. Pre zver sa ich totiž boja bez dozoru pustiť na zastávku, aby počkali na autobus. Pripomenula, že farmári už pre šelmy nechcú na lazoch ani chovať včely. "Odrádza ich to. Včely sú pre nás vzácne, na druhej strane sú tu však predátory, ktoré ich úle ničia," uzavrela.