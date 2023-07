Vzali do rúk kosy. Keď lesníci a ochranári nestoja proti sebe

Ťažká technika do chráneného areálu nemôže.

KYSLINKY. Chránený prírodný areál Dolná Zálomská pri Kyslinkách pod Poľanou obsadili v sobotu kosci z radov štátnych lesníkov aj štátnych ochranárov. Už desiaty rok ju celú skosili ručne.

Status chráneného areálu, ale ani terénne podmienky podmáčaných lúk neumožňujú použiť na kosenie ťažkú techniku.

Ručného kosenia sa tradične zúčastňujú lesníci z podpolianskeho závodu Lesov SR spoločne s ochranármi z CHKO Poľana.

Bez zásahu by lúka zarástla

„Bez pravidelného vykášania by vzácne rastliny aj v dôsledku zarastania lúk náletovými drevinami nemali vhodné podmienky a pravdepodobne by sa z lokality postupne stratili,“ povedala pred časom pre MY Zvolen Miriam Turayová z CHKO Poľana.

Dolná Zálomská je jedinečným biotopom mokradí, kde rastie napríklad zákonom chránený páperník pošvatý.

Náročnosť práce podľa Turayovej nespočíva len v kosení, trávu musia vyniesť niekoľko desiatok metrov do vyššie položených častí lúky na usušenie. Seno z nej bude slúžiť ako krmivo pre zver, žijúcu pod Poľanou.

„Putuje do krmelcov, v časoch vysokej snehovej pokrývky je pre jeleniu či srnčiu zver hlavným zdrojom potravy,“ pripomenuli lesníci.