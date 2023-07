R1 pri Budči čiastočne uzavrú, dôvodom je oprava vozovky

Dopravné obmedzenia sa začnú v pondelok.

BUDČA. Pri obci Budča bude od pondelka (24. 7.) od 7.00 h do piatka (28. 7.) do 12.00 h čiastočne uzavretá rýchlostná komunikácia R1, a to v pravom jazdnom páse v km asi 142,000 - 142,800 v smere z Nitry do Banskej Bystrice. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

"Doprava na tomto úseku bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu," uvádza NDS a apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," pripomína.