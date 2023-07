Johnny Depp príde po novej ceste, v Bystrici mu ďakujú. Fanúšikovia sú v neistote

Koncert Hollywood Vampires v Budapešti zrušili.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/_JHrYw0FDik

BANSKÁ BYSTRICA. Johnny Depp „vybavil“. Častejšie by sem mali chodiť zahraničné celebrity. Dávajú veci do pohybu efektívnejšie ako obyvatelia mesta.

Aj takéto reakcie sa objavili na sociálnych sieťach pod príspevkom o rekonštrukcii Cesty na amfiteáter v Banskej Bystrici.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Taký je oficiálny názov úzkej strmej ulice, ktorá vedie k tamojšiemu amfiteátru, kde vo štvrtok večer odznejú najznámejšie hity americkej rockovej skupiny Hollywood Vampires v zostave s hviezdnym triom Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp a v sobotu tam vystúpi britská hardrocková legenda Deep Purple.

Čo si prečítate Doprava a parkovanie počas koncertov,

prečo účasť odriekol špeciálny hosť,

čo na to hovorí usporiadateľ,

kde bude ubytované zoskupenie Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp,

kam pôjdu po koncerte nocovať hudobníci z Deep Purple,

čo sa stalo v Budapešti.

„Na jednej strane je to fajn, na druhej je to veľmi smutné, že sa to nerobí kvôli nám Bystričanom, ale kvôli niekomu inému – Johnny Depp, Deep Purple, to je jedno. Príde mi to takmer ako pred voľbami. Škoda, že Depp nepríde do celej Banskej Bystrice, aby urobili všetky komunikácie,“ napísal Michal.

„Oprava cesty bola plánovaná už v minulom roku,“ reagoval banskobystrický primátor Ján Nosko. Pripustil, rozhodnutie o jej oprave v týchto dňoch padlo po presunutí koncertov zo Zvolenskej Slatiny do Banskej Bystrice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Johnny Depp na Slovensku: Kam príde? Banskobystrický amfiteáter prerábajú Čítajte

„Pravdepodobne veľa plánovaných koncertov sa presunie na amfiteáter, čo súvisí aj s nárastom jej dopravnej záťaže. Ale aj naďalej bude slúžiť obyvateľom nášho mesta,“ poznamenal Nosko.

Cestu uzatvoria

Cesta na amfiteáter však bude počas koncertov uzatvorená, úsek bude slúžiť len ako pešia zóna. Uzávera bude od križovatky s Tajovského ulicou až po začiatok jednosmernej cesty za areálom amfiteátra.

Vjazd bude umožnený len dopravnej obsluhe priľahlých nehnuteľností a vozidlám technicko-organizačného zabezpečenia podujatí.