Po mužovi, ktorý zmizol pod hladinou vody, pátrajú druhý deň

Leto už jednu obeť kúpania v kraji má.

KRUPINA Hasiči aj potápači pátrajú od sobotňajšieho popoludnia po 36-ročnom mužovi vo vodnej nádrži v Krupine. Informoval o tom Matej Peniak z krajského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Podľa informácií TV Markíza prišiel muž z obce Bzovík k priehrade aj s partiou. Vraj sa posilnil fľašou borovičky a išiel si zaplávať, no po chvíli z vodnej hladiny zmizol. Keď ho kamaráti nevedeli nájsť, zalarmovali pomoc.

Muža hľadajú aj v nedeľu, podvečer bol stále nezvestný.

Pátraciu akciu mali hasiči aj vo vodnej nádrži Tajch v Novej Bani. Po 53-ročnom mužovi pátrali od predchádzajúcej nedele, našli ho v utorok večer. Podľa polície si išiel zaplávať, TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

K Tajchu sa vybral spolu s manželkou. Kým ona šla po brehu, on šiel do vody. Svedkovia ho videli plávať, no potom zmizol pod hladinou a viac sa nevynoril.

Po mužovi pátrali hasičskí potápači, kynologickí záchranári aj policajný psovod. Hľadanie po mužovi komplikovala prakticky nulová viditeľnosť.