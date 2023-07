Prial by som to zažiť každému rodičovi, hovorí Dvorského otec. Handzuš: Má na to, aby sa v NHL presadil

Hokej je Daliho vášeň, hovorí Dvorský st.

ZVOLEN, BANSKÁ BYSTRICA. Tohtoročnou slovenskou draftovou jednotkou sa stal odchovanec HKM Zvolen a historicky najmladší strelec našej extraligy 18-ročný útočník Dalibor Dvorský. Z desiateho miesta si ho vybralo mužstvo St. Louis Blues.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bez podpory rodiny by tento míľnik v kariére mladého a talentovaného hokejistu nebol možný. Od úvodných krôčikov na ľade dostával Dalibor obrovskú podporu od rodiny, ktorá s ním prežíva celú doterajšiu jeho kariéru.

Nebolo to inak ani počas uplynulých dní. Na drafte priamo v Nashville bol s ním aj jeho otec Dalibor Dvorský starší. Dvorského kariéru však pozorne sleduje nielen jeho rodina, médiá a hokejoví fanúšikovia, ale aj legendy slovenského hokeja, medzi ktoré nepochybne patrí aj držiteľ Stanley Cupu a majster sveta z Göteborgu Michal Handzuš.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dvorský vysnívaný klub nikdy nemal. Draft je len začiatok kariéry, uvedomuje si Čítajte

Rozbiehajúca kariéra mladého talentu a slovenskej legendy majú jeden spoločný bod. Oboch totiž draftovalo St. Louis Blues, Dvorského na konci júna 2023, Handzuša v roku 1995.

Michal Handzuš rozbiehal svoju bohatú zámorskú kariéru v tomto klube. Spoločne s Pavlom Demitrom a Ľubošom Bartečkom vytvorili nezabudnuteľnú Slovak Line, ich vtedajší tréner Joel Quenneville z nich vytvoril elitnú formáciu.

Handzuš pôsobil u „Bluesmanov“ do sezóny 2000/2001 kedy sa stal súčasťou veľkej výmeny medzi St. Louis a Phoenixom za vtedajšieho kapitána Coyotes Keitha Tkachuka.

Položili sme pár otázok Daliborovi Dvorskému staršiemu a Michalovi Handzušovi. Dvorského otec prezradil ako prežíval synov veľký moment a na to, akú kariéru má pred sebou Dalibor Dvorský odpovedal Michal Handzuš.

Dalibor Dvorský starší: Všetko pre Daliho sme robili s radosťou

Ako ste prežívali draft, keď si Dalibora vybralo St. Louis z 10. miesta?

Celý draftový rok bol psychicky a emočne náročný. Prechádzate rôznymi úrovňami, chodia sa na vás pozerať skauti, ste pod drobnohľadom médií. Máte nejaké očakávania, viete zhruba, ktoré tímy majú o vás záujem, ale samotný draft je nepredvídateľný. Vždy sa tam udeje niečo neočakávané.

Aj tento rok to tak bolo, potom sa to celé premiešalo a nakoniec to vyšlo na St. Louis a podľa mňa je to výborné. Mal som pocit radosti, ale bola to aj zmes ďalších emotívnych, ale príjemných pocitov. Určite by som to prial zažiť každému rodičovi.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Má cit pre letovú fázu a dar od Boha. Kapustík chce budúci rok prekonať 200-metrovú hranicu Čítajte

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo hovorí Dvorského otec na to, že jeho syn ide do klubu, v ktorom je bola výrazná slovenská stopa,

či podľa Dvorského staršieho začne Dalibor sezónu vo Švédsku alebo v NHL,

či je draftový úspech zadosťučinením za to všetko, čo rodina Dvorských obetovala,

ako vníma uplynulý draft držiteľ Stanley Cupu Michal Handzuš,

čo by Handzuš poradil Dvorskému, aby sa v St. Louis presadil,

či bude podľa Handzuša vyhovovať štýl St. Louis Blues Dvorského hre,

akú budúcnosť má podľa Handzuša Dalibor Dvorský,

či si Handzuš pri Dvorského výbere spomenul na svoj draft do St. Louis v roku 1995

Mali ste indície pred draftom, že by to mohlo byť práve St. Louis, ktoré si vyberie vášho syna?

V hre bolo viacej tímov – Philadelphia, Arizona, St. Louis a Vancouver, ale nikdy neviete ako to dopadne. St. Louis malo s Daliborom pohovory ešte deň pred draftom a pár dní pred draftom mal veľmi dlhý a náročný trojhodinový pohovor so psychológom tohto klubu.

Na stretnutí už po drafte som sa pýtal, či všetci prechádzajú takými dlhými rozhovormi s psychológmi, lebo to bola dosť neštandardná záležitosť. Povedali mi, že nie, toto sa deje len vtedy, keď sa rozhodujú o niekom, koho si chcú vybrať. Náročný predraftový rozhovor mal napríklad aj s Philadelphiou, kde bolo pri rozhovore asi 17 ľudí.

Zdá sa, štýl hokeja, ktorý preferuje St. Louis, by mohol Daliborovi sedieť.

Veríme, že áno. Tiež sa tam môže udiať veľa vecí, ale myslím si, že by mu to mohlo sadnúť.

V tomto klube Slováci zanechali výraznú stopu, stačí spomenúť na „Slovak Line“ s Paľom Demitrom, Ľubošom Bartečkom a Mišom Handzušom. Naposledy Jaro Halák. Bolo aj to také pozitívnejšie, že ide do klubu, v ktorom Slováci zanechali nejakú stopu?