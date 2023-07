Dvorský vysnívaný klub nikdy nemal. Draft je len začiatok kariéry, uvedomuje si

Sezónu by mal začať vo Švédsku.

ZVOLEN. Už ako malý chlapec vedel, že chce byť hokejistom a tvrdou drinou si išiel za svojím snom.

Zvolenský rodák Dalibor Dvorský bol už dlho v hľadáčiku mnohých hokejových skautov. O 18-ročnom útočníkovi sa už dlhšie hovorilo ako o horúcom adeptovi na prvú desiatku draftu NHL v roku 2023.

Prognózy odborníkov a médií sa napokon potvrdili, keď si mladého slovenského reprezentanta napokon z 10. miesta vybral St. Louis Blues.

Dalibor Dvorský je odchovanec HKM Zvolen, aj keď prevažnú časť svojej hokejovej kariéry strávil vo Švédsku.

Mimochodom, Dvorský sa stal jubilejným desiatym zvolenským odchovancom draftovaným do najprestížnejšej hokejovej ligy sveta. Zároveň aj najvyššie draftovaným Zvolenčanom.

Sympatický a rozhľadený mladík má za sebou okrem mediálnych povinností po drafte už aj úvodný kemp v St. Louis Blues, kde zvedavých fanúšikov neprestával udivovať svojím hokejovým umením.

Dvorský ešte pred samotným draftom podpísal dvojročný kontrakt so švédskym klubom IK Oskarshamn. Nová vychádzajúca hokejová hviezda sa na novú a zrejme prelomovú sezónu pripravuje doma vo Zvolene, čo sme využili na otvorený a úprimný rozhovor.

Nie ste už unavený zo všetkých mediálnych povinností?

Ani nie, aj keď je toho dosť, nie je to nič extrémne, zvládam to v pohode.

Ako ste prežívali draft? Boli ste nervózny kto si vás vyberie?

Nebudem klamať, bol som trochu nervózny, ale myslím si, že nervózny bol každý jeden hráč. Na druhej strane som si to aj poriadne užil. Veď niečo takéto zažijem len raz v kariére.

V hre boli štyri tímy, ktoré mali o vás záujem – Philadelphia, Arizona, St. Louis a Vancouver. Ktorý z nich ste si želali, aby si vás vybral?

V podstate hociktorý, ale asi najviac St. Louis (smiech).

Takže ste to, ktorý klub si vás vyberie, neriešili?

Nie, ale som veľmi rád za St. Louis. Keď som sa nad tým zamyslel, tak je to najlepší klub pre mňa.

Pár dní pred draftom ste mali vraj náročný a dlhý rozhovor aj so psychológom Blues. Bola to pre vás indícia, že práve St. Louis by si vás mohli vybrať?

Áno, po mítingu na NHL combine mi ešte povedali, že budem mať s nimi rozhovor, napokon bol z toho trojhodinový pohovor s ich psychológom. Vedel som, že ma chcú, lebo keby tomu tak nebolo, tak nerobím taký dlhý pohovor. Ale cítil som sa dobre aj po tom rozhovore. Veril som, že ak vydržím do desiatky, tak si ma vyberú a som rád, že sa tak aj stalo.

Trojhodinový rozhovor asi nie je veľmi štandardný. O čom ste sa bavili?

To bol naozaj najdlhší míting, tri hodiny je fakt veľa. Bavili sme sa o veľmi veľa veciach, napríklad mi psychológ ukázal obrázok, ku ktorému som musel vymyslieť krátky príbeh. A tých bolo niekoľko.

Dá sa opísať, čo zažije hokejista, keď zaznie jeho meno na drafte NHL?

Keď zaznie vaše meno je to skvelý pocit, ale veľmi ťažko sa to opisuje. Presne v tom momente som na nič nemyslel, bol som akurát šťastný. Išiel som na pódium a užil som si to.

Keď som potom vzal do ruky mobil a začal som odpisovať kamarátom, tak až vtedy som si to poriadne uvedomil, čo sa udialo. Ale je to len začiatok kariéry. Draft je super vec, ale ešte sa musíme sa dostať do NHL a presadiť sa tam.

Hneď po tom, ako si vás na drafte vybrali bolo vidieť, že vám pri podávaní rúk tréner Craig Berube niečo hovorí. Môžete prezradiť, čo vám hovoril?

Bolo to len, že vitaj v tíme a také uvítanie, nič vážne.

Čo všetko ste museli absolvovať po drafte?

Po drafte je nesmierne veľa mediálnych povinností. Keď zídete z pódia, tak v zákulisí je mnoho rozhovorov a fotení. Tam musel ísť každý hráč, neskôr sme sa stretli s predstaviteľmi klubu a dohadovali sa o ďalších veciach. Hneď mi poslali letenky na kemp a o dva dni som naň už letel. Kemp sa v podstate začal a aj skončil veľmi rýchlo.

Ako to vyzeralo na kempe? Z videí, ktoré sa objavil sa zdalo, že bolo na vás zvedavých v St. Louis naozaj veľa fanúšikov.

To je pravda, bolo tam veľmi veľa ľudí. Som za to veľmi rád, St. Louis má skvelých fanúšikov, ktorí sa chodia pozerať aj na tréningy. Tréningová hala bola počas tohto kempu úplne plná. Veľmi som si to tam užil.

Keď ste boli dieťa, zrejme ste snívali o tomto momente, mali ste nejaký obľúbený alebo vysnívaný klub, za ktorý by ste raz chceli hrať?

Poviem na rovinu, že vysnívaný klub som nikdy nemal a nemal som ani nejaký najobľúbenejší tím, v ktorom by som chcel hrať. Vždy som chcel hrať v NHL a urobím pre to absolútne všetko.

St. Louis je klub, v ktorom slovenskí hokejisti zanechali výraznú stopu. Je to pre vás výhoda alebo nevýhoda?

Myslím, že ani jedno. Možno je to trošku výhoda, lebo fanúšikovia už poznajú Slovensko a našich hráčov viac. Ale aj tak je to všetko iba na mne, presadiť sa musím sám.

Čo radí Michal Handzuš Daliborovi Dvorskému? Slovenskou draftovou jednotkou a celkovo desiatym bol vybraný Dalibor Dvorský a aj vás v roku 1995 draftovalo St. Louis Blues. Vy ste neskôr vytvorili s Paľom Demitrom a Ľubošom Bartečkom vytvorili obávanú Slovak Line. Čo by ste Daliborovi poradili, aby sa dokázal presadiť v tomto tíme? Neviem, či mu treba radiť. Má dobre našliapnuté. Po prvé bol vysoko v drafte. Po druhé, je to už teraz veľmi dobrý hráč. Jediné, čo mu môžem poradiť je, aby na sebe ďalej makal, nepozeral sa doľava a doprava, aby si nechal poradiť a trénoval ďalej. On už ale toto všetko robí, takže momentálne mu iné rady dávať ani netreba.

Blues hrajú štýl hokeja, ktorý by vašej hre mohol vyhovovať, čo myslíte?

Som obojsmerný hráč a myslím si, že mi ich štýl hry môže vyhovovať, ale dokážem sa prispôsobiť rôznym herným štýlom. Verím, že sa do ich tímu dostanem čo najskôr.

Na ktorého zo spoluhráčov sa najviac tešíte?

Keď sa mi podarí dostať sa do tímu, tak na úplne všetkých. Nemám to tak, že by som sa na niekoho tešil špeciálne. Majú tam veľa skvelých hráčov, za všetkých spomeniem mená ako Brayden Schenn, Robert Thomas, Jordan Kyrou alebo Jake Neighbours.

Bluesmani majú aj špecifického gólmana Jordana Binningtona, ktorý už neraz pobúril fanúšikov.

No jasné, na neho sa tiež teším.

Pre Denník Šport ste v rozhovore povedali, že tvrdá drina sa len začína a musíte sa presadiť počas kempov. A jeden už máte za sebou. Zo zámoria idú na vás len superlatívy. Ako to vnímate?

Je to tak, tvrdá drina sa len začína. Super sa to počúva, je to všetko paráda, ale ako som aj predtým povedal, bol to len úvodný kemp, podľa mňa je najdôležitejšie sa ukázať na hlavnom kempe, ale snažil som sa zaujať čo najviac a vôbec som to nebral na ľahkú váhu.

Klubová legenda Keith Tkachuk vás prirovnal k Pavlovi Demitrovi, Alexander Steen, bývalý hráč a klubový konzultant pre európskych hráčov sa zas o vás vyjadril: Je veľmi dobrý a súťaživý. Je pokorný, zvedavý, chce sa učiť. Zachytili ste to? Čo to pre vás znamená?

Veľmi si to vážim, veď obaja sú hokejové legendy. Aj Tkachuk aj Steen boli skvelí hokejisti, je to skvelé počuť od takýchto hráčov.

