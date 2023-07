O postup sa pričinil každý. Prvé zápasy ukážu, aké si budeme môcť dávať ciele, netají kapitán Zvolena

Gabriel Snitka ostáva vo Zvolene.

ZVOLEN. Od svojho príchodu pred dvoma rokmi pod Pustý hrad bol oporou mužstva trénera Dušana Tótha a na konci uplynulej sezóny zdvihol ako kapitán nad hlavu majstrovský pohár za víťazstvo vo štvrtej lige.

Skúsený 37-ročný záložník Gabriel Snitka patril medzi hlavných strojcov postupu MFK Zvolen do tretej ligy. Koniec-koncov, po jeho príchode do Zvolena to bola aj jedna z jeho úloh.

V sezóne 2009/2010 bol súčasťou tretieho celku vtedajšej Corgoň ligy v Dukle Banská bystrica, aj keď je pravda, že veľa toho neodohral. Za svoj najväčší úspech považuje zvolenský kapitán postup s Podbrezovou do Fortuna ligy.

Veľa pre neho znamená aj triumf v Majstrovstvách regiónu Stred. S odchovancom Dukly Banská Bystrica sme prebrali uplynulú úspešnú sezónu a postup Zvolena do III. ligy Západ, no spomenuli sme aj jeho bohatú kariéru.

Ďalej sa okrem iného dočítate: prečo si občas striedal kapitánsku pásku s Jánom Noskom,

čo bolo najsilenejšou zbraňou tímu, ktorý sa pričinil o postup do tretej ligy,

aké ciele bude mať Zvolen v nasledujúcej sezóne a či je reálne, že by hneď postúpili do II. ligy,

či ostane pokope káder, ktorý vybojoval pre Zvolen tretiu ligu,

ako sa cíti vo Zvolene ako rodený Bystričan,

prečo sa pred dvomi rokmi rozhodol prijať ponuku Zvolena,

ako si spomína na postup s Podbrezovou do Fortuna ligy,

či ho nemrzí, že v najvyššej súťaži nedostal veľa príležitostí,

aké má ešte futbalové sny a ciele a či sa nechystá do futbalového dôchodku

Už je to nejaký ten týždeň, čo sa Zvolenu podarilo vyhrať štvrtú ligu. Vo svojej kariére ste zažili postup z tretej do druhej ligy, s Podbrezovou dokonca aj do najvyššej súťaže. Ako vnímate tento úspech Zvolena s odstupom času?

Víťazstvo v hocijakej súťaži je veľmi dobrý pocit. Aj keď sme postupovali do najvyššej súťaže, boli mužstvá vyrovnané a bolo to napínavé, takisto ako teraz vo štvrtej lige. Úroveň tímov bola zhruba rovnaká, bolo tam len pár mužstiev, proti ktorým sme mali jednoznačnejšie výsledky.

Pri väčšine zápasov ale išlo o vydreté a tesné výhry. Nebolo to o tom, že by sme preleteli súťažou ako nôž maslom. No a práve o to je to krajšie, keďže sme o postup bojovali až do posledného kola a nakoniec sa to podarilo.

Kde radíte tento úspech so Zvolenom vo vašom osobnom rebríčku?

Nejaký osobný rebríček si nerobím, ale veľmi sa z tohto teším. Som rád aj za chalanov, ktorí ešte nezažili vo svojej kariére takýto úspech, že by vyhrali akúkoľvek súťaž. Verím, že ich to bude tešiť a posunie ich to do budúcna v kariére ďalej.

Zvolen nestratil ani bod, čo je obdivuhodná séria. Rezonoval tento fakt v kabíne?

Po sezóne už áno. Každý to považoval za veľký úspech, najmä, keď si vezmeme do úvahy, že po jesennej časti sme na Makov strácali 11 bodov. Ani sme príliš nedúfali, že by sa nám to takto mohlo podariť. Bolo pre nás prvoradé zvládnuť výsledkovo každý jeden zápas a snažiť sa získať čo najviac bodov.

Nakoniec sa nám podarilo Makov zdolať v predposlednom zápase sezóny, takže o to nás to viac tešilo, že sme nemuseli dúfať a čakať na to, či by sa Makov prihlásil do tretej ligy alebo nie. Mali sme to vo vlastných rukách a zvládli sme aj posledný zápas s Badínom.

Ktorý zápas bol z vášho pohľadu najťažší a prečo?

Práve spomínané zápasy s Makovom a Badínom v závere ligy, ale v podstate posledných 5 kôl bolo cítiť, že sme hrali o postup. Bol tlak na výsledok, aj keď niekto si to pripúšťal menej, niekto viac, ale už to bolo cítiť aj na našej hre. Chýbala nám ľahkosť a každý si uvedomoval, že sme sa dostali veľmi blízko, ale bolo potrebné zvládnuť každý zápas.

Hlavne v duely s Makovom išlo o všetko. Ak by sme prehrali, tak by sme mali po sezóne. Keďže sme zvíťazili, tak bol nesmierne náročný aj posledný zápas v Badíne. Bola by veľká škoda, ak by sme si takúto krásnu jar pokazili v poslednom stretnutí. Som veľmi rád, že sme to nakoniec zvládli, lebo by to v podstate bolo ešte horšie ako prehrať s Makovom.

Počas jesennej časti ste si kapitánsku pásku striedali s Jánom Noskom, v jarnej ste ju už nosili len a len vy. Prečo?

Ako som do Zvolena prišiel pred dvomi rokmi, tak mi kapitánska páska tak nejako prirodzene prischla. Janko Nosko ju mal vtedy, keď som bol zranený alebo som nehral. Ale občas sa stalo, že ho v zápasoch aj zle zapísali ako kapitána, ale neriešili sme to. Je jedno, kto má pásku na ruke.

Čo bolo najsilnejšou zbraňou tohto tímu?

Dobrý kolektív. Ono sa to asi tak bežne hovorí, ale je pravda, že sme v tíme boli aj starší a skúsenejší futbalisti, ale boli niektoré zápasy, keď v základe hralo aj pár dorastencov, ktorí sa nestratil a pomohli. Toto bolo výborné, že aj keď niekto vypadol, dokázali sme ho nahradiť. O postup sa pričinil každý v tíme, niekto väčšou, niekto menšou mierou, ale bez mladých chalanov by sme to nedali.

Tréner Tóth vás spoločne s Krejčím, Noskom, Starším a bratmi Tóthovcami označil za nosné piliere celého tímu, koho by ste tam ešte pridali vy?

Je pravda, že títo menovaní hráči sme tvorili kostru tímu, ale boli sme doplnení o ďalších, možno nie až tak skúsených, ale za to trošku dynamickejších, behavejších a mladších hráčov. Mali sme to dobre vyskladané, skúsenosti s mladosťou.

Ostávate vo Zvolene aj v nasledujúcej sezóne?

Áno. Uvidím, ako budem stíhať s mladými chlapcami v tretej lige (smiech), predsa len bude to už o niečom inom.

Pred vami je už ale čoskoro nový ročník. Tretia liga je už kvalitatívne niekde inde, akurát začínate s letnou prípravou...