Zbrojnica má slúžiť nielen hasičom, aj ako centrum vzdelávania

Samospráva pripravuje ďalšie projekty

BUDČA. Po nedávnom ukončení stavby kanalizácie v Budči, ktorá sa na etapy realizovala od roku 1993 a ktorú domáci označujú za stavbu storočia, pripravuje samospráva v najbližšom období ešte niekoľko ďalších projektov, ktoré by mali zlepšiť a uľahčiť život tamojších obyvateľov.

"V týchto dňoch sme začali s výstavbou asi 700 metrov dlhého chodníka na Ulici ČSA smerom na Turovú. Získali sme na to ešte v roku 2019 asi 180-tisic eur z ministerstva vnútra," povedal pre TASR starosta František Moravec.

Projekt sa podľa neho posúval pre zdĺhavé procesy kontroly a tiež pre zvyšovanie cien materiálov, keďže víťazná firma v obstarávaní spred rokov nedokázala zrealizovať zákazku za pôvodnú cenu, a tak sa súťaž musela zopakovať.

"Chceli by sme ešte získať financie aj na rekonštrukciu vybraných verejných priestranstiev. Dobudovať by sme chceli aj hasičskú zbrojnicu, a to tak, aby mohla slúžiť nielen hasičom, ale aj ako centrum vzdelávania a stretávania sa našich občanov," doplnil starosta.