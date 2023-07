Materské školy sú otvorené aj cez letné prázdniny. S prestávkami

Zatvorené musia byť najmenej tri týždne.

ZVOLEN, DETVA. Materské školy sú povinné podľa jednej z vyhlášok ministerstva školstva prerušiť svoju činnosť počas leta najmenej na tri týždne.

Dôvodom je potreba dôkladného upratania priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpanie dovolenky niektorých zamestnancov, objasnil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jedna zberná škôlka

O pláne prerušenia informujú mesto, ktoré im poskytuje súhlas. To potom podľa Svatušku dohliada na to, aby rodičia mali možnosť umiestniť dieťa do niektorej z ďalších školských zariadení v meste.

Taktiež je vždy určená jedna zberná škôlka. Nahrádza všetky ostatné, ktoré sú na jeden až dva týždne zatvorené v rovnakom termíne.

"Toto leto bude plniť funkciu zbernej škôlky materská škola na Hrnčiarskej. Bude to v období medzi 24. júlom a 4. augustom, pričom v oboch týždňoch ju bude navštevovať približne 50 detí," povedal Svatuška.

Nápor je na začiatku júla

Počas letných školských prázdnin si v Detve vystriedajú služby všetky materské školy. Rozdelené ich majú podľa toho, ako sa dohodli v apríli.

V júli sú otvorené dve; na Ulici M. R. Štefánika a ďalšia na Ulici A. Bernoláka. "Je v nich spolu aj z iných zariadení zapísaných 181 detí," povedal hovorca Detvy Milan Suja.

V auguste sú otvorené dve škôlky a jedna základná škola s materskou školou, do nich nahlásili 135 detí.

V detvianskych materských školách je podľa Suju dostatok miesta pre všetky zapísané deti. "V posledný júlový a prvý augustový týždeň navštevuje materské školy pre celozávodné dovolenky najmenej detí. Naopak, prvé júlové týždne je obsadenosť vysoká," podotkol.

V ukončenom školskom roku navštevovalo materské školy v Detve 513 detí. Mesto ich má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti štyri a jednu základnú školu s materskou školou.