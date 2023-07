Johnny Depp na Slovensku: Kde príde? Banskobystrický amfiteáter prerábajú

Zmenili aj ubytovanie.

ZVOLEN. Najbližšie majú plánovaný koncert v Londýne, ďalší týždeň už majú v programe Brno, Budapešť a nakoniec Banskú Bystricu.

Pôvodne, keď americká rocková skupina Hollywood Vampires do svojho turné zakomponovala aj Slovensko, to mala byť Zvolenská Slatina.

„Z organizačných dôvodov sme nútení Hollywood Vampires presunúť. Koncert sa uskutoční 20. júla na amfiteátri Paľa Bielika v Banskej Bystrici. Ten je známy ako jeden z najväčších na Slovensku,“ informovala agentúra Profi Event, ktorá stojí za organizáciou koncertu.

Krajské mesto podľa nej okrem lepšej infraštruktúry ponúka aj lepšie možnosti ubytovania či iných aktivít. „Nehovoriac o ústretovosti zo strany mesta Banská Bystrica,“ podotkli organizátori.

Na banskobystrický amfiteáter presúvajú aj koncert britskej hardrockovej skupiny Deep Purple, ktorý mal byť vo Zvolenskej Slatine dva dni po Hollywood Vampires.

Spať budú podelení

Najznámejšou tvárou Hollywood Vampires je nepochybne celebritný herec Johnny Depp, ktorý v júni oslávil 60. narodeniny.

Okrem „piráta z Karibiku" v nej účinkuje spevák a skladateľ Alice Cooper, gitarista slávneho Aerosmithu Joe Pery. Zostavu kapely dopĺňa gitarista a basgitarista Tommy Henriksen.

Kapelu založili na poctu rockových hviezd, ktoré zomreli v 70. rokoch, divákom tak ponúkajú hity umelcov a kapiel, ako je John Lennon, Led Zeppelin, The Who či The Doors.

Hollywood Vampires mali byť ubytovaní na zámku vo Vígľaši. „Všetko sa mení,“ povedal Ján Poliak z Profi Event.