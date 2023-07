Látkam sa to konečne podarilo: Na oslavách postupu nechýbal ohňostroj, na šiestu ligu sa už tešia

Kapitán Kubiš je zároveň aj starostom.

LÁTKY. Podpolianska obec zažíva v posledných dňoch veľké futbalové nadšenie. Futbalistom TJ Družstevník Látky sa po niekoľkoročnom snažení konečne podarilo vyhrať I. triedu ObFZ Zvolen a postúpiť do vyššej súťaže.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Postupové ambície mali v Látkach veruže niekoľko sezón, ale až ročník 2022/2023 priniesol tejto obci vytúžený cieľ. V 22 zápasoch nazbierali futbalisti z tejto dediny 52 bodov za 19 výhier, dve remízy a jednu prehru.

Navyše mali impozantné skóre, hráči Látok strelili 92 gólov a len 15 inkasovali. Dominik Kudlík sa stal najlepším kanonierom I, triedy s 25 gólmi, na druhom mieste bol kapitán Látok Mário Kubiš s 22 presnými zásahmi.

A práve s kapitánom Látok, ktorý je zároveň aj starostom obce sme rozobrali na drobné tento veľký a vytúžený úspech.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aké zloženie budú mať nižšie súťaže? V I. triede bude 13 účastníkov, návrat hlási futbalová bašta Čítajte

Oslava Látok s pohárom v šatni. (zdroj: archív M. Kubiša)

Aký je to pocit konečne vyhrať I. triedu a tešiť sa z postupu do VI. ligy?

Je to super pocit, plánovali sme to už dlhšie, no raz to už prísť muselo. Teraz sa tu zišla veľmi dobrá partia, od brány až po útok. Aj chlapci si to užili.

Aké boli oslavy?

Už po predposlednom zápase bolo jasné, že postupujeme, tak menšie oslavy boli už vtedy. Po poslednom zápase sme si to užili, mali sme objednané aj ubytovanie pre chlapcov, ktorí sú zo Zvolena. Mali sme spoločnú večeru a potom vypukli oslavy aj s menším ohňostrojom.

Keď sa obzrieme za uplynulou sezónou, aká teda bola z vášho pohľadu?

Sezóna bola zaujímavá. Káder sme posilnili, ale ako to už býva, vždy sa stane niečo nepredvídateľné. Dominik Kudlík, od ktorého sme očakávali najviac gólov, sa na jeseň zranil v zápase proti Bzovíku.

Dal sa dokopy, ale na jar sa opäť zranil a znova v zápase proti Bzovíku. Potom odohral ešte nejaké zápasy aj so zraneným členkom, ale už bolo vidieť, že si dáva pozor. Veríme, že sa dá dokopy a že ostane u nás pokračovať.

Celá sezóna bola taká hore-dole. Mali sme zranených niektorých hráčov, v pár zápasoch nám vypadol kvôli pracovným povinnostiam brankár Branislav Pavol, ale dobre ho zastúpili Marek Pisár a Jožko Kružliak. Chceli sme súťažou prejsť bez prehry, ale to sa nám nepodarilo.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Tréner Tóth o postupe do tretej ligy. Hokej je vo Zvolene top, futbal mu zatiaľ konkurovať nemôže, hovorí Čítajte

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako sa snažili hrať súperi proti Látkam,

ktoré tímy víťaza I. triedy najviac potrápili,

ako vníma Kubiš svoju streleckú formu a formu Dominika Kudlíka,

čo povedal Kudlíkovi po príchode do tímu,

čo hovorí na to, že je železným mužom I. triedy a odohral všetky zápasy,

čo bolo podľa Kubiša najsilnejšou zbraňou tohto tímu,

ako sa dá skĺbiť práca starostu obce s kapitánskou páskou,

aké očakávania majú v Látkach v VI. lige,

aké budú mať ambície vo vyššej súťaži,

či ostane gro kádra pokope,

na aké posty zháňajú posily a v akom to je štádiu

Presne ako hovoríte. V celej sezóne ste prehrali len jeden zápas, zdolal vás Stožok 2:1, ako si spomínate na tento duel?

Na všetkých doľahlo, že išlo o rozhodujúci zápas, ktorý ak zvládneme, môžeme si vytvoriť bezpečný náskok. Góly sme dostali po sporných situáciách, ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Ku koncu duelu sme určite mali viac z hry, ale nedokázali sme sa presadiť a nedostávali sme sa do vyložených šancí.

A keď sme sa do nich aj dostali, brankár to chytil. Táto prehra bola pre nás ponaučením. Hráči si vstúpili do svedomia a začali sa k tomu inak stavať a nakoniec to dobre dopadlo. Ale treba povedať aj to, že nám pomohli aj iné mužstvá tým, že Stožku zobrali nejaký ten bodík.

Nemali ste po tejto prehre mierne obavy z toho, či sa vám podarí dokráčať k prvenstvu alebo ste v hlave mali aj to, že druhý Stožok záujem o postup nemal?

Stožok síce hovoril, že nemá záujem o postup, ale my sme si v kabíne povedali, že chceme určite postúpiť z prvého miesta. Vedeli sme, že na nich nebude vyvíjaný taký tlak, takže sa im hralo ľahšie ako nám. Nechceli sme postúpiť z druhého alebo iného miesta.