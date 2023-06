Aké zloženie budú mať nižšie súťaže? V I. triede bude 13 účastníkov, návrat hlási futbalová bašta

Zisťovali sme, kto bude pôsobiť v akej lige.

ZVOLEN. Aj keď uplynulá futbalová sezóna 2022/2023 skončila doslova len pred pár dňami, letná pauza býva veľmi krátka a všetko prebieha v poriadnej rýchlosti. Fanúšikov okrem samotných prestupov zaujíma aj zloženie súťaží pre nasledujúci ročník. Prihlášky sú už podané.

A tie sa už pomaly začínajú profilovať. Zmien bude veruže dosť. Ukazuje sa silná najvyššia oblastná súťaž, návrat na futbalovú mapu hlási tradičná bašta, ale to zďaleka nie je všetko.

Najvyššia oblastná súťaž I. trieda bude mať v nasledujúcej sezóne 13 účastníkov, II. trieda zrejme 5, ale ešte to nie je úplne isté. „MFK Vígľaš Pstruša sa má do konca júna rozhodnúť či podá prihlášku do II. triedy,“ ozrejmil túto situáciu sekretár ObFZ Zvolen Jozef Hrdlička.

Do II. triedy zatiaľ podalo prihlášku 5 tímov – Hontianske Tesáre, Senohrad, béčko Sliača (Veľká Lúka) a béčko Dobrej Nivy (Babiná). Návrat po ročnej pauze hlásia aj z Hontianskych Nemiec.

V I. triede ObFZ Zvolen bude 13 tímov, okrem Sliača, ktorý skončil v uplynulej sezóne na poslednom 14. mieste v VI. lige skupine C, vypadla do oblastnej súťaže aj predposledná Dobrá Niva.