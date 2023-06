Dvorský je 10. draftovaným odchovancom Zvolena. Som šťastný, že sa môžem stať súčasťou Blues, tešil sa

Dvorského si vybralo St. Louis Blues v 10. kole.

Dalibor Dvorský počas zrazu reprezentácie do 20 rokov. (Zdroj: TASR)

NASHVILLE. Dalibor Dvorský je ďalší slovenský hokejista, ktorý spojí svoje meno so St. Louis. V tohtoročnom vstupnom drafte NHL si zvolenského vybrali Blues z desiateho miesta a 18-ročný útočník tak nadviaže na legendy ako Peter Šťastný či Pavol Demitra, ktorí zanechali stopu v tejto organizácii. Demitra vytvoril v minulosti v St. Louis obávanú „Slovak Line“ s Michalom Handzušom a Ľubošom Bartečkom.

Celkovo obliekalo dres „bluesmanov“ 11 Slovákov, naposledy brankár Jaroslav Halák, ktorý chytal za tím v rokoch 2010 až 2014. Na Dvorského uplatnil klub z Missouri tento rok svoju prvú draftovú voľbu.

Už počas rozhovor cítil, že St. Louis majú o neho záujem

„Som super šťastný, že sa môžem stať súčasťou Blues. Už počas rozhovorov pred draftom som cítil, že majú o mňa záujem. Rozprával som sa s nimi niekoľkokrát. Dúfal som, že si ma vyberú a som rád, že sa tak stalo. Je to úžasné, ani neviem slovami opísať svoje pocity,“ uviedol talentovaný center.

Draftom si splnil svoj hokejový sen: „Hokej som začal hrať ako päťročný a ako každé dieťa som sníval, že si raz zahrám v NHL. Už pár rokov hrám medzi profesionálmi a cítim sa byť na NHL celkom pripravený. V predsezónnom prípravnom kempe sa budem snažiť odviesť maximum a presvedčiť ľudí, ktorí mi verili, že mám na prvý tím.“

Pre zámorské médiá opísal Dvorský sám seba ako dobrého ofenzívneho hráča s kvalitnou strelou a vyspelým hokejovým myslením: „Som obojsmerný hráč. Viem, že aj defenzíva je u útočníka potrebná a mal som šťastie na trénerov, ktorí ma v tomto smere vychovávali. Som víťazný typ, chcem vyhrať každý zápas a presne o to sa budem snažiť.“

Dvorskému vo väčšine preddraftových rebríčkov patrilo tretie miesto medzi európskymi korčuliarmi po Švédovi Leovi Carlssonovi a Rusovi Matvejovi Mičkovovi. Zámorskí experti mu prognózovali možné miesto v Top 10 draftu. Na tohtoročných majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov bol líder slovenskej reprezentácie, ktorej pomohol k štvrtému miestu 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch.

Riaditeľ klubu pre skauting: Skrýva v sebe obrovský potenciál

Svoju krajinu reprezentoval aj na šampionáte do 20 rokov, kde v piatich stretnutiach strelil gól a pridal dve asistencie. Blues mali jeho hru dobre zmapovanú a dúfali, že si ho do desiateho miesta nikto nevyberie.

„Je úžasný hokejista s charakterom, platný na oboch koncoch klziska. Dokázal to vo svojej vekovej kategórii do 18 rokov, v ktorej pútal svojou produktivitou a úžasnými akciami. Dokázal robiť hráčov okolo seba lepšími. Skrýva v sebe obrovský potenciál, už pred draftom sa nám ako hráč veľmi páčil,“ vyjadril sa pre The Hockey News na adresu slovenského mladíka riaditeľ klubu pre skauting Tony Feltrin.

Dvorský prichádza do tímu, ktorý získal pred štyrmi rokmi Stanleyho pohára. Talentovaný útočník prezradil, že počas majstrovskej jazdy v roku 2019 Blues veľmi fandil: „Počul som, že je to veľkolepé mesto. Blues sú skvelá organizácia a som hrdý, že budem môcť byť jej súčasťou. V roku 2019 predviedli asi najlepšiu majstrovskú jazdu v ligovej histórii. Som super poctený, že môžem byť bluesman.“

St. Louis je klub, v ktorom uzavrel svoju profiligovú kariéru aj legendárny slovenský útočník Peter Šťastný. Neskôr zaň hrali aj jeho synovia Paul a Yan. Pavol Demitra získal v drese Blues Lady Byng Trophy za športové správanie a džentlmenský prístup.

V sezóne 1999/2000 doviedlo trio Demitra, Handzuš, Bartečko „bluesmanov“ k Prezidentskej trofeji za víťazstvo v základnej časti. „Za klub hralo viacero slovenských hokejistov - Demitra, Handzuš, Šťastný. Som rád, že môžem byť ďalší Slovák v organizácii,“ spokojne konštatoval nádejný center.

Dvorský hokejovo vyrastal vo Švédsku. V uplynulej sezóne nastupoval v tamojšej druhej lige Allsvenskan za tím AIK Štokholm, kde nazbieral v 38 zápasoch 14 bodov za šesť gólov a osem asistencií. Pre nasledujúci ročník už podpísal zmluvu s IK Oskarshamn, ktorý účinkuje v najvyššej švédskej súťaži SHL.

Zaujímavosťou je, že po Dvorskom siahli Blues v 1. kole aj po ďalších dvoch hráčoch, ktorí hokejovo vyrastali vo Švédsku. Z 25. miesta si zvolili centra Otta Stenberga z Frölundy a z 29. priečky obrancu Thea Lindsteina z Brynäsu. „Chcem byť najlepší možný hráč. Už sa neviem dočkať príchodu do St. Louis a stretnutia so všetkými fanúšikmi,“ dodal Dvorský.

Dalibor Dvorský je jubilejným 10. draftovaným odchovancom HKM Zvolen. Pred ním sa podarilo vybrať zámorským tímom na drafte týchto hráčov: Jozef Čierny, Peter Šlamiar, Andrej Podkonický, Martin Bartek, Ján Lašák, Tomáš Škvaridlo, Ľuboš Velebný, Adam Húska a Martin Pospíšil.