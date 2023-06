Na plaváreň čakajú 25 rokov. Dôvodom nie sú len peniaze

Nová bude väčšia, bude mať viac bazénov.

ZVOLEN. Po štvrťstoročí sa Zvolenčania zrejme dočkajú modernej krytej plavárne. Poslanci odobrili návrh mesta na prestavbu súčasných mestských kúpeľov.

Schválili tiež vyhlásenie architektonickej súťaže, z ktorej vzíde konečný návrh na ich nové usporiadanie a vzhľad.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci športové plavecké kluby s podporou viacerých súčasných mestských poslancov aj petície presadzovali roky 50-metrový bazén, najnovší projekt počíta len s polovičnou veľkosťou.

Návrh poslanca Miroslava Sližika, aby sa architekti v štúdii venovali aj 50-metrovej alternatíve, nenašiel medzi jeho poslaneckými kolegami dostatočnú podporu.

Niektorým sa nepozdáva lokalita. Plaváreň síce stojí v lukratívnej časti mesta, v jej blízkosti sa však nachádza cestný nadjazd v smere od zámku na sídlisko Zlatý potok.

„Projekt plavárne vyzerá dobre, ale neviem sa zmieriť s tým, kde má stáť. „Je to rušná lokalita v centre mesta v kontinuite na blízky nadjazd. Bariny nie sú jednoduché na budovanie, ale poskytujú takýmto zariadeniam úžasný priestor,“ poznamenal poslanec Vladimír Bella.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Mlyn zničený po útoku Edelweissu znova obmýva potok. Je v ňom deväť kameňov Čítajte

Aj Igor Šufliarsky by uvítal plaváreň radšej na Barinách. „Je to ideálny a dobre prístupný pozemok, v symbióze s letným bazénom by to bolo dokonalé riešenie. Uhoľný sloj je len neopodstatnená výhovorka, klameme sa sami seba, aj sídlisko Západ stojí na rovnakom území,“ povedal.

„Vždy som bojoval za Bariny, ale pusťme sa do akéhokoľvek variantu, aby sme už naozaj priniesli výsledok,“ okomentoval poslanec Jaroslav Stehlík.

Nezhody kvôli dĺžke aj lokalite