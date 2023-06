Veľký úspech sliačskeho tenisu, za 4 sezóny sa dostali z tretej triedy do druhej ligy

O postupe rozhodol duel vo Vrútkach.

SLIAČ. Veľmi pekný úspech zaznamenali tenisti z klubu TK Sliač. V priebehu štyroch rokov tri razy postupovali do vyšších súťaží.

Dvakrát to bol postup v rámci súťaží riadených Stredoslovenským tenisovým zväzom – v roku 2019 z III. triedy postúpili do II. triedy. V roku 2022 z II. triedy do I. triedy a v práve skončenej sezóne 2023 z I. triedy zamierili do celoslovenskej II. ligy, ktorú už riadi Slovenský tenisový zväz.

Postupovú stratégiu predostrel hneď po svojom príchode do sliačskeho klubu Tomáš Kubiš v roku 2019. A práve tento stále úspešný tenista a tréner so skúsenosťami aj z medzinárodných turnajov pred sezónou odporučil doplniť káder o Romana Karlíka (Fresh Club Zvolen) a sliačskeho odchovanca Adama Ondrášika (Baseline B. Bystrica).

V družstve sa vytvorila veľmi dobrá partia a kamarátska atmosféra. Aj napriek nepriaznivému vylosovaniu (tri stretnutia u súperov, dve doma), domácej prehre s Bojnicami, ale víťazstvami vo Vrútkach a Veľkom Krtíši, Sliač spečatil svoj postup.

Tenisti TK Sliač, ktorí sa postarali o postup do II. ligy: Roman Karlík (4 zápasy), Adam Ondrášik (5 zápasov), Tomáš Kubiš (5 zápasov), Tomáš Galád – kapitán (5 zápasov), Matúš Vrbický (5 zápasov), 6. Viktor Vajdička (1 zápas), Samuel Antalík (1 zápas), Igor Gubán