Strieborný: Pozemky pre rodinné domy mesto nemá

Záujem o výstavbu rodinných domov je veľký.

DUDINCE. Záujem o výstavbu rodinných domov v Dudinciach je vysoký, mesto však pre ňu v súčasnosti nemá stavebné pozemky. TASR to povedal primátor Dušan Strieborný s tým, že vo väčšine prípadov priestor vlastnia súkromníci.

V územnom pláne však má samospráva zóny, kde by mohla byť v budúcnosti individuálna bytová výstavba.

"V niektorých prípadoch máme aj architektonickú štúdiu, ktorá definuje inžinierske siete a aj to, aké by mohli byť príjazdy i výjazdy," podotkol.

Počet týchto priestorov by podľa neho pre stavby do ďalších rokov stačil. Problémom je, že pozemky majú veľa vlastníkov.

"Ak by mesto na to niekedy malo peniaze, vykúpili by sme ich a vybudovali infraštruktúru. Predávať by sme ich mohli ako stavebné pozemky. V súčasnosti je to však nereálne," spresnil s tým, že záujem o staršie chalupy i domy v Dudinciach v súčasnosti prevyšuje ponuku.

V meste je v súčasnosti 97 nájomných bytov. Posledné odovzdali obyvateľom v roku 2018, keď ich v centre mesta v dome služieb pribudlo desať.

"Máme však veľa obyvateľov na počet našich nájomných bytov. Ľudí je 1380 a keby sme v budúcnosti žiadali o povolenie na ďalšiu výstavbu, mohol by to byť problém," vysvetlil. Doplnil, že by to malo vplyv aj na ďalšie prideľovanie bytov.

Okrem priestoru pre rodinné domy nemá podľa Strieborného samospráva pozemky ani pre nájomné byty. Konštatoval, že možnosťami sú prístavby a nadstavby napríklad krídel budovy mestského úradu.

"Jeden väčší penzión je na predaj, v budúcnosti, ak by bol stále v ponuke, je možnosť obnoviť ho a prerobiť na byty," pripustil.