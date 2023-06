Tréner Tóth o postupe do tretej ligy. Hokej je vo Zvolene top, futbal mu zatiaľ konkurovať nemôže, hovorí

V jarnej časti Zvolen nestratil ani bod.

ZVOLEN. V posledných sezónach si už zvolenský futbalový fanúšik možno aj zvykol, že sa o futbale pod Pustým hradom písalo len v súvislosti s problémami, prípadne odchodom hráčov či zostupoch do nižších súťaží. Zdá sa, že tomu je nateraz koniec.

Všetko sa to začalo postupne meniť pred jarnou časťou sezóny 2021/2022, kedy sa Zvolen začal dostávať z najhoršieho a vo vtedajšej IV. lige Juh (dnešná piata) sa pomaly driapal z posledného miesta vyššie.

Napokon to stačilo na 6. miesto, no pri reorganizácii nechcelo viacero klubov pred ním postúpiť do vyššej súťaže a tak sa zhodou okolností Zvolen dostal do Majstrovstiev regiónu Stred – IV. ligy.

Po jesennej časti aktuálnej sezóny bol Zvolen štvrtý, ale prišla nevídaná a rekordná jar, v ktorej zverenci trénerov Dušana Tótha a Jána Kováča ani raz neprehrali, čo ich katapultovalo až do čela štvrtej ligy.

Po poslednom zápase sezóny, a treba dodať, že mimoriadne náročnom, však mohol kapitán Zvolena Gabriel Snitka zdvihnúť nad hlavu pohár pre majstrov IV. ligy.

Za týmto úspechom a vytúženým postupom treba jednoznačne hľadať skúseného trénera a niekdajšieho vynikajúceho futbalistu Dušana Tótha, s ktorým sme sa porozprávali o ceste na štvrtoligový olymp.

Aký je to pocit postúpiť do tretej ligy?

Je to super. Pracovali sme na to celý rok, emócie boli obrovské. Bolo to však dosť náročné a o to sme sa viac radovali.

Aké boli oslavy?

Žiadne oslavy neboli pripravené, pretože to mohlo dopadnúť hocijako, ale po zápase nás pozval k sebe do reštaurácie jeden pán a takmer celé mužstvo sme spolu večer posedeli.

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako vnímal posledný zápas v Badíne a prečo si prial, aby bolo rozhodnuté už pred ním,

v ktorých zápasoch na jar mali Zvolenčania na mále,

ktorých hráčov tréner vyzdvihol,

či si myslí, že v tretej lige bude na zápasy Zvolena chodiť na štadión viac ľudí a od čoho to závisí,

kedy začnú s prírpavou na nový ročník,

či ostane jadro tohto tímu pokope,

či už majú vyhliadnuté posily,

na aké posty sa chcú posilniť,

či je reálne, aby Zvolen hneď v nasledujúcej sezóne pomýšľal na postup do II. ligy

Podarila sa vám impozantná séria jarnej časti bez prehry. Ako to vnímate?

Bola za tým naša tvrdá robota, no najdôležitejšie bolo, že sme v úvode jari zmenili herný systém a základné rozostavenie. Mali sme aj problémy, o ktorých sme nehovorili. Mali sme dosť veľa zranených hráčov a niekedy na našej lavičke sedeli len dorastenci, ale aj napriek tomu sme to dokázali zvládnuť. Mužstvo si sadlo aj po ľudskej a aj po futbalovej stránke a odzrkadlilo sa to na ihrisku. Musím spomenúť aj posilnenie brankárskeho postu, Adam Krejčí, pochytal všetko, čo bolo treba.

Máte informácie či sa niekomu niečo podobné na Slovensku podarilo?