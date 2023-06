Potešili sme sa, ale čaká nás najťažší posledný krok. Zvolenčania po výhre nad Makovom krotia emócie

Už sa sústredia na záverečný duel sezóny.

ZVOLEN. „Ešte nikto neoslavuje,“ glosuje výhru nad Makovom tréner Dušan Tóth. Po poriadne dlhom čase má priaznivec zvolenského futbalu dôvod na radosť. Náročné časy, keď sa klub zmietal v problémoch a postupne vypadol až do štvrtej ligy, sú, zdá sa, minulosťou.

MFK Zvolen sa driape na pozície, ktoré mu právom patria. Pomaly a postupne. Jeden z najdôležitejších krokov majú zverenci Dušana Tótha už za sebou. V predposlednom kole zdolali dovtedajšieho lídra Majstrovstiev regiónu Stred – ŠK Javorník Makov.

Zvolen sa na zápas jari poctivo pripravoval počas celého týždňa, nešlo však o špeciálnu prípravu. „Príprava bola klasická. Zamerali sme sa na ich silné stránky, ktoré aj potvrdili v zápase,“ prezradil tréner Zvolena Dušan Tóth.

Dva góly ako cez kopirák

A aj keď mali hostia z Kysúc optickú prevahu, Zvolen rozhodol o svojom víťazstve vďaka dvom takmer rovnakým gólom. Oba padli hlavou po rohových kopoch. Skóre otváral Ján Nosko v 13. minúte a aj keď na tento gól hostia zareagovali, o víťazný presný zásah sa postaral v 53. minúte Matej Starší.

„Sme radi, že keď sa nám nedarilo dať gól z hry, tak nám to padlo zo štandardiek. Bola to veľká pomoc. Ale treba pochváliť rozohrávačov štandardiek, ktorí to kopali výborne - Gabo Snitka, Maťko Bobok a Viktor Tóth,“ povedal strelec úvodného gólu Ján Nosko.

„Každý týždeň sa zvykneme venovať aj štandardným situáciám. Máme na to kvality, vo vzdušných súbojoch patríme k najlepším v lige. Nedali sme samostatný nájazd, ale dali sme góly po štandardnej situácii, sme radi, že to tam padlo,“ tešil sa Viktor Tóth.

Tréner očakával viac od defenzívy

Aj keď Zvolen vyhral a dostal sa kolo pred koncom sezóny na čelo tabuľky, tréner Tóth niekoľko nedostatkov v hre Zvolena našiel.

„Moja predstava bola trošku iná, ale Makov ukázal obrovskú kvalitu a my sme dokázali dať góly zo štandardných situácií, čo sa nám dosť dlho nedarilo. Vypracovali sme si aj dve čisté šance, z tohto pohľadu som spokojný. No, očakával som viac od našej defenzívy, čakal som, že útoky súpera dokážeme prerušiť skôr,“ povedal bez okolkov.