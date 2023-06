Nemyslí si, že pôsobenie v Rusku mu zavrie dvere v iných ligách. Húska o sezóne v KHL, vojne či zákaze reprezentovať

Časom by sa chcel vrátiť do NHL.

ZVOLEN. Slovenský hokejový brankár Adam Húska žiaril na dvoch svetových šampionátoch v národnom drese, kde šampionáty vo Fínsku a Lotyšsku síce nezačínal ako slovenská jednotka, ale ich tak končil.

Zvolenského rodáka draftovali do New Yorku Rangers, v sezóne 2021/2022 konečne zažil debut v NHL, ktorý mu však proti neskoršiemu víťazovi Stanley Cupu z Colorada príliš nevyšiel.

Po sezóne v našom rozhovore priznal, že cítil, že s ním Rangers už ďalej nepočítajú. Prioritou pre 26-ročného gólmana bolo opäť zámorie. Po akomsi tichu okolo jeho nového pôsobiska doslova šokoval fanúšikov, keď v auguste 2022 oznámil, že odchádza do KHL.

Húska strávil uplynulú sezónu v tíme Torpédo Nižnij Novgorod, za ktorý nastúpil v 28 zápasoch, ku koncu základnej časti sa zranil a po sezóne putoval na operáciu bedrového kĺbu.

Hráči pôsobiaci v KHL nemôžu reprezentovať a v drvivej väčšine prípadov sa zniesla voči tomu, že pôsobia v ruskej súťaži vlna kritiky. A aj keď im zväz zakázal reprezentovať, vo viacerých témach voči hráčom, ktorí pôsobia v KHL nemajú v SZĽH jednotné názory. Nájdu sa aj takí, ktorí hokejistov za tento krok neodsudzujú.

S 192 cm vysokým brankárom sme prebrali jeho uplynulú sezónu v tejto súťaži, nevynechali sme pôsobenie Slovenska na nedávnom svetovom šampionáte, ale zamerali sme sa aj na vojnu na Ukrajine, spomínaný zákaz reprezentovať hráčom pôsobiacim v KHL, či jeho hokejovú budúcnosť s prihliadnutím na rozhodnutie hrať v ruskej lige.

Keď sme sa rozprávali vlani v júni po MS, hovorili ste, že máte pocit, že New York Rangers s vami nepočíta. Priorita bola zámorie, no chceli ste najmä hrať. Napokon ste sa pred sezónou dohodli tímom Torpédo Nižnij Novgorod v ruskej KHL. Tuším ste toto rozhodnutie vysvetľovali už pre TV Markíza, ale skúsme ešte raz, prečo ste sa vlani rozhodli pre odchod do KHL?

Prioritou bolo po celý čas zámorie, chcel som tam ostať. Ale už sa dlho čakalo, sezóna v Európe už začínala a mal som na stole ponuku od Nižného Novgorodu, kde boli trénermi Igor Larionov a Nikolaj Chabibulin. Nakoniec som sa rozhodol, že to môže prospieť mojej kariére a že tam idem.

Nemali ste iné ponuky, povedzme z európskych súťaží?

Ani nie. Ponuku som mal z Česka, ale tam mám ešte čas ísť (smiech).

Aké boli reakcie fanúšikov na váš odchod do KHL?

Osobne mi nikto nič nepovedal, nejaký nesúhlas alebo podobne. Samozrejme, ide aj o to, kde je uverejnený nejaký článok o mne. Vo facebookovských diskusiách ma niektorí chvália, iní dávajú dole. Ale povedal by som, že fanúšikovia, ktorí to odsudzujú sú v menšine. Necítim žiadny tlak verejnosti. Jasné, kebyže chcem, tak si nájdem komentáre, kde ma ľudia odsudzujú, ale v osobnom živote som sa s tým nestretol.

Riešili ste to s vašimi blízkymi, či ísť alebo neísť do KHL?

Ako som povedal, do očí mi nikto nič nepovie. Tí, s ktorými som sa o tom rozprával, moju situáciu chápali.

Aká bola teda vaša sezóna v KHL?

Bolo to úplne niečo iné, na čo som bol doteraz zvyknutý. Hokejový štýl v KHL a v Amerike je úplne odlišný. Myslím si, že viac sa naučím v KHL ako AHL, lebo v štýle, ktorý sa hrá v KHL mám ešte slabiny a tu sa môže moja celková hra zlepšiť. Keď sa zlepším v tejto súťaži, tak sa zlepšia aj moje ďalšie zručnosti a posuniem sa v kariére.

V AHL je to príliš priamočiare, kde sa iba búši do brankára. Túto časť hry zvládam, ale v KHL je to viac taktickejšie, je to o jednej prihrávke navyše alebo presunoch na kolená, je tam toho viac, na čom musím ešte popracovať. Makali sme na tom počas celej sezóny a po hokejovej stránke napredujem.

Už ste spomenuli, že ruský a americký štýl hokeja sú odlišné. A vy ste takmer celú vašu doterajšiu kariéru strávili v zámorí. Aký ťažký bol pre vás tento prechod?

Bolo to náročné a ešte stále si na to musím zvykať. Ťažší bol najmä začiatok sezóny, v podstate som si zvykal počas celej sezóny. Dúfam, že v KHL ešte budem, aby som sa mohol zlepšiť a potom stále platí, že by som chcel hrať NHL.

Beriem to tak, že nejaké 3-4 dobré roky v Európe by mi mohli pomôcť k návratu do zámoria, kde by som chcel podpísať už len jednocestnú zmluvu. Do AHL ale už nikdy nechcem ísť. Pôsobením v KHL sa mi otvorili oči a vidím, že AHL je otroctvo, no hráči si tým musia prejsť, ak chcú hrávať v NHL.

Ako ste aj spomenuli, váš tím Torpédo Nižnij Novgorod viedli obrovské osobnosti hokeja, držitelia Stanley Cupu. Hlavným trénerom bol Igor Larionov, trénerom brankárov Nikolaj Chabibulin, ako sa vám s nimi spolupracovalo?