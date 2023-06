Lekárom prišli výpovede od zvolenskej nemocnice. Nič s tým nemáme, reagujú železnice

Penta odchádza, nastupuje Agel.

ZVOLEN. Tisícky pacientov v regióne Zvolena môžu zanedlho zostať bez svojho lekára. Desať súkromných ambulancií, ktoré si prenajímali priestory vo zvolenskej nemocnici, dostalo výpovede.

Majú dva mesiace na to, aby sa z priestorov nemocnice vysťahovali. Pre lekárov je to však krátky čas na to, aby si stihli nájsť nové vhodné priestory. Musia prejsť obnovou aj schvaľovacím procesom hygienikov.

O situácii prvá informovala RTVS s tým, že má ísť o reťazovú reakciu, pretože železnice „vypovedali ich nájomné zmluvy v iných priestoroch polikliniky“. Ide o železničnú polikliniku vo Zvolene.

„Hneď, ako sme sa o situácii dozvedeli, sme začali rokovať,“ okomentovala hovorkyňa Banskobystrického kraja Lenka Štepáneková.

Zvolenská nemocnica patrí kraju, od neho ju má 13 rokov v prenájme spoločnosť Agel. Krajskí poslanci jej v decembri schválili predĺženie nájmu do konca roku 2050.

„Spoločnosť Agel sme požiadali, aby výpovede zo svojich priestorov pre lekárov stiahla a ponúkli sme spoločný postup smerom k Železniciam SR. Situáciu vnímame ako neprijateľnú a ako vážne ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Na ťahu sú železnice, ktoré žiadame, aby svoje rozhodnutie prehodnotili a posunuli o rok,“ doplnila Štepáneková.

V kontakte sú aj s viacerými lekármi, ktorí výpovede od Agelu dostali, hľadajú iné vhodné priestory vo vlastníctve kraja, kam by sa mohli prípadne presťahovať. Osloviť s otázkou vhodných voľných priestorov plánujú aj zvolenskú samosprávu.

„Najdôležitejšie je nájsť také riešenie, ktoré nebude mať dosah na dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo Zvolene,“ zdôraznila Štepáneková.

Železnice: Sme v tom nevinne

„Železnice nikomu výpoveď nedávali,“ reagovala na situáciu hovorkyňa štátnej spoločnosti Ria Feik Achbergerová.