Štyri umiestnenia v top 4 okorenilo striebro. Hodnotíme to úspešne a pozitívne, tešil sa tréner

ZVOLEN. Humenné hostilo slovenský atletický šampionát dorastencov, na ktorom sa predstavilo 328 atlétov z 56 klubov. Na šampionáte sa zúčastnila aj malá výprava 6 športovcov z AK Danica Zvolen.

Zvolenčania získali jeden cenný kov a tri štvrté miesta. O striebornú medailu sa postaral Dávid Marek Valentýni v hode kladivom, kde si vytvoril nový osobný rekord, ktorý má aktuálne hodnotu 35,74 m. V hode diskom skončil Valentýni trinásty.

