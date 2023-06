Problémom nedokončenej budovy je voda

Stavba nie je v zlom technickom stave.

DETVA. S nedokončenou budovou plánovaného Okresného úradu v Detve sa dá pracovať, dlhodobo je však podmáčaná a podzemné priestory opakovane zaplavuje voda.

Statický posudok, ktorý si dalo mesto vypracovať, ukázal, že budova je na pár drobných poškodení strechy a stien v celkom dobrom stave.

"Po obnove by sa dala prerobiť na byty alebo na kancelárske priestory na komerčné využitie, najväčším problémom je však jej zatopenie," povedal primátor mesta Branislav Baran.

Hľadali zdroj, odkiaľ voda doteká, pretože po odčerpaní opäť natiekla. Skontrolovali aj kanalizáciu a nezistili, že by bola zapchatá.

"Pravdepodobne zmizli odkvapové rúry a to spôsobilo, že voda stekala do podzemných priestorov, čo malo za následok celkové zvlhnutie," vysvetlil.

Niečo sa už podľa neho podarilo napraviť a v súčasnosti sledujú, či sa voda bude opäť objavovať alebo či je situácia vyriešená.

Ďalšie využitie budovy je podľa primátora vecou diskusie. Mesto totiž v súčasnosti nemá financie na to, aby ju obnovili.

"Ak by sa našiel súkromný investor a mal by záujem, mohli by sme rokovať," podotkol.

Okrem vody sú problémom aj majetkovo-právne nevyrovnané pozemky okolo stavby. Prístup od hlavnej cesty, kde je v súčasnosti tržnica, patrí súkromníkovi.

"Budova potrebuje parkovisko aj napriek tomu, že má podzemné," konštatoval Baran. Okrem bývania by si vie v priestore predstaviť kombináciu bytov napríklad s priestormi na obchody a kaviareň. "Nemocnica a aj domov dôchodcov nie sú reálne. Ani úrady," poznamenal.

Samospráva je vlastníkom budovy od decembra 2021. Stavba je dlhodobo rozostavaná, v súčasnosti chátra. Jej stav sa stále zhoršuje, zničili ju vandali a bezdomovci.