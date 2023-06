Futbalový servis: Kováčová po dobrom výkone nebodovala, Hriňová po prvom polčase zišla z ihriska

Všetko podstatné od IV. ligy po II. triedu a nechýba ani regionálna jedenástka kola.

Majstrovstvá regiónu Stred – IV. liga

Kysucké Nové Mesto – MFK Zvolen 0:1 (0:0)

Gól: 78. V. Tóth. R Burger, 100 divákov

Zvolen: A. Krejčí – V. Tóth, S. Molnár, M. Sudimak (52. D. Blahutiak), J. Tóth, M. Konder, M. Bobok (90. J. Sudimak), P. Telúch (70. S. Segun Kolawole), J. Nosko, G. Snitka, P. Solivajs

Zvolenčania sa predstavili v Kysuckom Novom Meste a od úvodu zápasu mali poriadne navrch. Hneď v prvej minúte sa ocitol Konder sám pred domácim brankárom, ale zoči-voči Šteinigerovi neuspel.

V úvodnom dejstve to bol doslova festival šancí, ktoré však hostia nedokázali premeniť, keďže zlyhali vo finálnej fáze. Lenže s pribúdajúcimi nepremenenými šancami sa za stále bezgólového stavu vkrádala na kopačky Zvolena akási nervozita. Do kabín šli tímy za stavu 0:0.

V úvode druhého dejstva tréner Tóth poslal do hry ďalšieho útočníka, bolo cítiť, že je potrebná zmena. Hostia už nemali takú výraznú prevahu ako v prvom dejstve, hrozili aj Kysučania. Boli nebezpeční najmä po štandardných situáciách. A dve šance zaváňali gólom, po prvej sa triaslo brvno Krejčího brány a druhú vychytal zvolenský gólman.

Dva rozhodujúce okamihy sa udiali v posledných 15 minútach zápasu. Domáci faulovali Jakuba Tótha v pokutovom území, rozhodca nariadil pokutový kop, lenže kapitánovi Snitkovi vystihol smer strely brankár Kysuckého Nové Mesta, a tak sa bezgólový stav ešte nemenil.

Trošku neskôr však po nakopávanej lopte vznikla skrumáž pred bránou domácich, najlepšie sa v nej zorientoval Viktor Tóth, ktorý rozhodol, že tri body putovali pod Pustý hrad.

Dušan Tóth, tréner Zvolena: „Povedal by som, že sme sa trafili do taktiky, lebo prvý polčas – to bol festival našich šancí, ktoré však ostali nepremenené. Už po prvom dejstve sme mohli vyhrávať minimálne 3:0. A aj keď z toho napokon bolo najtesnejšie víťazstvo, tri body sme si zaslúžili.“

Bešeňová – Kováčová 2:1 (2:1)

Góly: 7. M. Almaský (z 11 m), 27. L. Teličák – 42. M. Vronský. R Belko, 200 divákov

Kováčová: S. Husár – M. Šuster (81. Ľ. Vnenčák), J. Slovák, T. Janeček, A. Necpál, V. Bobor, P. Paulovčík, F. Fejerčák, M. Laurinc, M. Vronský, L. Ponický

Domáci išli do vedenia po spornej situácii, keď lopta smerujúca za obranu Kováčovej našla nabiehajúceho hráča, ktorý bol v hraničnej ofsajdovej situácii, túto situáciu musel zachraňovať brankár Husár aj za cenu faulu. Nariadený pokutový kop premenil Almaský.

V 27. minúte vyhrávali domáci už 2:0, po centrovanej lopte brankár Prameňa neudržal loptu v rukách, do siete ju dorazil Teličák. Hostia hrali pekný a kombinačný futbal, v prvom polčase si vytvárali množstvo šancí, z nich mali hráči Prameňa až 4 tutovky, ktoré však za chrbtom domáceho gólmana neskončili. Gól sa podarilo streliť hosťom až v 42. minúte zásluhou Vronského.

Aj po zmene strán sa snažili zverenci trénera Bibu o aktívnu hru, no obrana Bešeňovej už bola pozornejšia a kombinačná hra mala úspech len po šestnástku, a tak sa hostia pokúšali o strely spoza pokutového územia. S nimi si buď poradil domáci brankár, alebo skončili zblokované či mimo brány. Kováčová neuspela ani po rohových kopoch a štandardných situáciách, a tak z Bešeňovej odišla bez bodu.