Biele srdce nahradili kvety a poďakovanie, nemocnica ocenila sestry

Ocenené sestry posielajú odkazy svojim nástupkyniam.

ZVOLEN. Len nedávno rozdávali regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdcia pre najlepšie sestry. Vedúca sestra neurologického oddelenia zvolenskej nemocnice Marta Hríbiková získala Biele srdce dokonca na celoslovenskej úrovni.

Keďže mnohé sestry sú v komore len registrované a Biele srdce môžu získať len tie, ktoré sú jej členkami, vo Zvolene prekvapili svoje sestry vlastným oceňovaním.

„Aj ony si zaslúžia ocenenie za ich dlhoročnú svedomitú a namáhavú prácu,“ poznamenala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vo zvolenskej nemocnici Stanislava Píšová.

Zdravotné sestry na ocenenie nominovali z jednotlivých oddelení, pričom nominácie prichádzali z vlastných radov, kolegyňa od kolegyne.

„Ocenené sestry neskrývali potešenie nad uznaním, ktoré sa im dostalo z radov vedenia nemocnice aj od vlastných kolegov,“ dodala Píšová.

Po slávnostnom oceňovaní prezradili svoje pocity aj to, čo by odkázali novej generácii zdravotných sestier a ošetrovateľov.

Ľudka Grekčová, dom ošetrovateľskej starostlivosti

Je to zvláštny, ale príjemný pocit, keď niekto uzná, že aj práca so staršími ľuďmi, geriatrickými pacientmi, je náročná, no aj tak ju robíme s láskou. Novej generácii sestier a ošetrovateľov by som odkázala, aby nikdy nezabudli na to, že raz budú starší aj oni.

Aby vždy pristupovali k lôžku staršieho pacienta tak, akoby tam ležala ich mama alebo otec. A aby nikdy nezabudli láskavou dlaňou pohladiť vráskavú tvár, lebo raz ich aj oni budú mať.

Ľudmila Michňová, detské oddelenie

Som za toto ocenenie nesmierne vďačná, vážim si, že zamestnávateľ si váži prácu sestier. Novej generácii odkazujem, aby svoje vedomosti využila v praxi a bola pritom empatická a vážila si túto krásnu prácu.

Iveta Sliacka, neurologické oddelenie

Týmto ocenením som v dobrom prekvapená a zaskočená, nečakala som to. Pracujem od roku 1981 a stále som v trojzmennej prevádzke. Novej generácii by som preto odkázala, aby nezabúdala na neustály prísun nových vedomostí. Želám im tiež skvelý pracovný kolektív, taký, aký sme zažili my.

Viera Rajmanová, urgentný príjem

Som poctená a som rada. Robím už 42 rokov na tom istom oddelení. Novej generácii želám veľa chuti neustále sa vzdelávať a cit pre šikovnosť.

Tatiana Víglaská, interné oddelenie

Je to zadosťučinenie za moju prácu, veľmi si to vážim. Robím tu už 26 rokov, začínala som ako sanitárka na detskom oddelení, prešla som postupne všetkými pozíciami, nakoniec robím zdravotnú sestru na internom oddelení a mám túto prácu veľmi rada.

Marcela Ridzanová, chirurgické oddelenie

Veľa to pre mňa znamená, niekedy človek nečaká, že bude ocenený za svoju každodennú, no dlhoročnú prácu v zdravotníctve. Je to veľmi pekný pocit do života.