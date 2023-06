Šéf Zvolena si nemyslí, že by nedošlo k dohode klubov so SZĽH, v hre je opäť aj baráž o postup do extraligy

Rokovania spejú k dohode.

ZVOLEN. V slovenskom hokeji aktuálne rezonuje viacero tém, no jednou z najhlavnejších je podoba nasledujúceho ročníka najvyššej súťaže.

Pôvodný termín na podanie prihlášok do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží, riadených zväzom bol 31. máj. SZĽH informoval, že lehotu predĺžil na žiadosť klubov do 9. júna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A to môže dávať mierny optimizmus pri vyriešení sporu SZĽH so zástupcami väčšiny klubov, ktorí si chcú vytvoriť vlastnú súťaž PHL. V tomto projekte nefigurujú Slovan Bratislava, ktorý nie je ani člen APHK, HKM Zvolen, Michalovce a nováčik z Humenného.

Viac o pokračovaní rokovaní prezradil Dušan Mráz, prezident HKM Zvolen a člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jeho slová dávajú nádej, že kluby so zväzom pomaly kráčajú k dohode.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Po príchode nového brankára bol na tom zle, ale veril si a napokon doviedol Zvolen do finále Čítajte

Kluby požiadali zväz o predĺženie lehoty na podanie prihlášok do 9. júna. Ako momentálne vyzerajú rokovania medzi extraligovými klubmi a SZĽH?

Za posledné mesiace bolo niekoľko rokovaní, ktoré mali svoj vývoj a ten hodnotím pozitívne, i keď musím povedať, že na môj vkus to trvalo veľmi dlho. A určite sa toto všetko dalo vyriešiť v priebehu januára, februára, ak nie už aj predtým.

Ale nejdem teraz hľadať príčiny. Posledné rokovanie sa uskutočnilo 30. mája, kde podľa mňa došlo k zhode medzi klubmi a SZĽH, ale či to tak vnímajú všetci, v tejto chvíli neviem zaručiť. A keď hovorím, že medzi klubmi, tak myslím všetkých 12 klubov extraligy.

Akú zhodu máte na mysli?

Došlo k zhode v tom, že kluby si vytvoria záujmové združenie právnických osôb, ktoré bude mať so SZĽH zmluvu o riadení súťaže a bude mať zároveň aj zmluvu o marketingu.

Dohodlo sa dvojročné prechodné obdobie v oblasti marketingu, pretože APHK (Asociácia profesionálnych hokejových klubov, pozn. autora), ktorá zastupovala extraligové kluby s výnimkou Slovana, mala zmluvu ešte na ďalšie dva roky s generálnym partnerom extraligy Tiposom, Slovan má však ešte na dva roky zmluvu so spoločnosťou Niké.

Takisto je to aj o televíznych prenosových právach. APHK má zmluvu s RTVS, SZĽH zas s televíziou JOJ. Tu treba ešte hľadať konsenzus. Dohodli sme sa, že nasledujúce dve sezóny budú prechodné, pričom už začiatkom roku 2024 združenie extraligových klubov urobí tender na 5 sezón počínajúc ročníkom 2026/2027.

To znie celkom pozitívne.

Dnes by malo byť podpísané memorandum a následne by mala byť do 9. júna pripravená zmluva, ktorú by všetci podpísali a požiadajú o registráciu záujmového združenia. Napriek tomu, že zmluva ešte nie je podpísaná, HKM Zvolen sa 31. mája prihlásil do extraligy, taktiež aj do prvej ligy, keďže sme sa opäť dohodli s HK MŠK Žiar nad Hronom, že bude znovu našou farmou.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Rozlúčka so sezónou: Najobletovanejší bol Trenčan, Viedenský aj Oremus vyzdvihli fanúšikov Čítajte

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo hovorí Mráz na vyjadrenie Miroslava Šatana že načasovanie oznámenia vzniku PHL bol „podlý útok na reprezentáciu“,

prečo je Dušan Mráz optimista a myslí si, že kluby sa so SZĽH do 9. júna dohodnú,

ktoré tímy už podľa Mráza vyhlásili, že budú hrať ligu pod zväzom,

ako to vyzerá s prípadným znížením počtu legionárov v extralige,

aký negatívny vplyv malo zavedenie priameho postupu a zostupu,

v akej podobe a odkedy by sa opäť mohla vrátiť na scénu baráž,

s akým hráčom je vo Zvolene už podpis zmluvy na spadnutie,

prečo skončil vo Zvolene obranca Hraško,

na aký post budú zháňať vo Zvolene zahraničného hokejistu,

prečo bol Dušan Mráz sklamaný, že na MS necestoval Maroš Jedlička,

ako vníma rozhodnutie Andreja Podkonického odísť do KHL,

prečo sa nemôže stotožniť s názorom ľudí, že politika a šport by sa miešať nemali

Vy ste to spoločne so Slovanom od začiatku deklarovali, že budete hrať len ligu riadenú SZĽH, čo boli hlavné dôvody toho, že ste inú súťaž hrať nechceli?

Áno, už predtým som deklaroval, že my sa nikdy neprihlásime do žiadnej súťaže, ktorá bude mimo štruktúr SZĽH. Aj my sme boli od začiatku v občianskom združení PHL, ktoré sa však zakladalo s iným úmyslom a inými stanovami než sa prijali minulý rok.

S tými, ktoré sa prijali vlani, som už nebol stotožnený a nesúhlasil som, aby PHL vytvorila organizovanú súťaž mimo zväzových štruktúr. Nechcel som ani to, aby to bola uzavretá liga.