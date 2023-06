Matuška si v Česku dal narodeninový darček, vylepšil si osobák a skončil v top 5

Zvolenský jazdec dostal aj originálnu tortu.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Výnimočných dní, ktoré stojí za to osláviť, je v našom živote nepomerne menej, než tých všedných. Jeden z takých si v Ústí nad Orlicí, kde sa jazdili preteky automobilov do vrchu, užil aj zvolenský pilot formuly Tomis 99/04, Martin Matuška.

Po ročnej prestávke sa znova do kalendára slovenského šampionátu pretekov automobilov do vrchu vrátili veľmi pekné preteky v pardubickom kraji, ktoré motoristický svet pozná ako Ústeckú 21-ku.

Relatívne krátka trať (3660 metrov) s prevýšením niečo cez dvesto metrov patrí medzi tie krajšie a náročnejšie trate sezóny. Nie je síce najrýchlejšia, no tým, že je úzka, jazdec nadobúda úplne opačný dojem.

Je to jednoducho trať, ktorá neodpúšťa žiadne chyby. „Už som tu raz štartoval a veľmi sa mi tu páčilo,“ potvrdzuje Martin Matuška. „Podnik má skvelú tradíciu a na každom kroku je vidieť, že to robí skúsený profesionálny tím. Diváci to vedia oceniť a pripravili nám nádhernú kulisu,“ doplnil.

Od Slovakia Ringu v kokpite nesedel

Ústecká21 sa jazdila ako druhé podujatie sezóny Majstrovstiev Slovenska (MSR PAV), čo do vzdialených končín pritiahlo viacero kvalitných pretekárov. V sobotu boli na programe dva merané tréningy a následne dve súťažné jazdy.

„Od Slovakia Ringu som v kokpite nesedel a chvíľu mi trvalo, kým som získal späť jazdeckú istotu. V prestávke medzi podujatiami sa mi však podarilo urobiť niekoľko dôležitých technický úprav a Tomis sa konečne priblížil k stavu, ktorý som si predstavoval. Škoda len, že som ho nemal kde otestovať a prvé kilometre s novými úpravami som urobil až v sobotňajšom úvodnom tréningu,“ vysvetľuje populárny pretekár zvolenského tímu Matuška Motorsport. „Povzbudivé bolo, že už pri prvej jazde sa mi podarilo vylepšiť svoj osobný rekord na tejto trati a to naznačovalo, že idem správnym smerom.“

Dostal tortu s pravou motorovou sviečkou

Maťo Matuška, ktorý v sobotu oslavoval 39 rokov, v ďalšom priebehu víkendu svoj čas ešte výrazne vylepšil a daroval si ten najkrajší víkendový darček. „Formula ma milo odmenila,“ radoval sa úprimný slovenský pretekár, ktorého príjemne prekvapili aj kolegovia na českých formulách, ktorí mu držali v paddocku miesto medzi nimi.

A aby to nebolo všetko, tak mu pripravili nádhernú „autičkársku“ tortu s pravou motorovou sviečkou. „Bolo to od nich veľmi milé. Škoda, že sme to nemohli poriadne osláviť, pretože na druhý deň nás čakal ďalší súťažný deň. Užili sme si to v rámci možností a fantastický pocit sa preniesol aj do kokpitu, kde sa mi v nedeľu podarilo znova vylepšiť osobný rekord a vyrovnanými časmi vo všetkých súťažných jazdách vybojovať štvrté miesto v absolútnom hodnotení MSR,“ prezradil.

Toto sa Maťovi podarilo po obidva súťažné dni a zaslúžene ho to vynieslo v priebežnom hodnotení Majstrovstiev Slovenska automobilov do vrchu na tretiu priečku. „Konečne sa začínam zžívať s novou formulou. Pomaly už vzniká vzácna symbióza, akú som mal s predošlým monopostom. Preteky v Ústí to potvrdili výrazným zlepšením osobného rekordu, čo sa mi doteraz v takej výraznej miere ešte nepodarilo. Samozrejme, čaká ma ešte veľa práce, no pred sériou domácich pretekov som získal pozitívnu energiu, ktorú sa posnažím preniesť aj na pretekárske trate,“ verí Martin Matuška.

Najbližšie mieri do Oždian

Zvolenský pretekár má v pláne absolvovať počas sezóny 2023 všetky preteky domácich Majstrovstiev Slovenska (MSR PAV) a tak najbližším podnikom v kalendári sú dobre známe Oždianske serpentíny. Tie sú na programe už v polovici júna a len dva týždne neskôr po nich nasleduje vlani uvedený podnik v Novej Bystrici.

„Myslím si, že základ je postavený dobre a verím, že podobné výsledky sa mi podarí zopakovať aj v ďalších pretekoch sezóny. S trochou šťastia snáď aj lepšie. Teším sa na slovenských fanúšikov a už teraz im ďakujem za ich neskutočne fandenie,“ usmieva sa vďačný sympaťák zo Zvolena.