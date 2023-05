Nie sme spokojní s kosením, končíme spoluprácu, avizuje mesto

Našli dočasne iné firmy na kosenie.

ZVOLEN. Samospráva Zvolena končí spoluprácu s firmou, ktorá v meste kosí. Argumentuje, že ani po mesiaci od začiatku kosenia nebola schopná pokosiť veľkú časť plochy, za ktorú by mala byť zodpovedná.

Službu si bude mesto objednávať od iných firiem.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Sme veľmi rozčarovaní z pomalého postupu prác. V tom sa zhodneme s mnohými obyvateľmi, ktorí nás taktiež upozorňujú na problém. Dodávateľa sme viackrát urgovali, no výraznejšia náprava nenastala. Rozhodli sme sa preto urobiť koniec vzájomnej spolupráci,“ povedal primátor Vladimír Maňka.

Písali sme

Písali sme Volajú vám z neznámych čísel? GDPR sa porušuje každý deň, hovorí právnička Čítajte

Firma podľa jeho slov už len dokončí kosenie v centre mesta, na sídliská Zlatý potok a Sekier už nastúpia iné spoločnosti.

„Nie je vôbec jednoduché nájsť v rozbehnutej sezóne nových dodávateľov, no podarilo sa. Už počas tohto týždňa sa pustia do práce,“ objasnil.

Sťažnosti každý deň

Sťažnosti na nepokosené priestranstvá sú podľa neho na dennom poriadku. „Som si vedomý, že sú oprávnené,“ poznamenal Maňka.

„Na druhej strane sa čoraz častejšie stretávam s tým, že ľudia jednoducho berú situáciu do vlastných rúk a sami sa púšťajú do vykosenia priestranstva v okolí svojho bydliska. Pomáhajú si navzájom a pomáhajú aj svojmu mestu, keď sa dostane do ťažkostí, dodal.

V uplynulej sezóne kosila vo Zvolene spoločnosť Begbie, po tom, čo vypovedala zmluvu, muselo hľadalo novú firmu.

Budú hľadať novú firmu

Aktuálne vo Zvolene kosí spoločnosť Unicarback, ktorá zvíťazila aj v nedávnej elektronickej aukcii. Zmluvu s ňou však mesto pravdepodobne neuzavrie.

„Splnila podmienky súťaže a predložila aj veľmi dobré referencie. Prvé kosenie robili na základe objednávky, pretože zmluva musí byť vždy schválená v zastupiteľstve, čo by malo byť až teraz v máji,“ objasnila prednostka mestského úradu Soňa Šáliová.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Do kúpeľov v Sliači mieri prvá investícia, Sulík počítal s vyššou sumou Čítajte

„Na základe skúseností z posledných týždňov predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh neschváliť uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom. Ak to poslanci odsúhlasia, ihneď vyhlásime nové verejné obstarávanie a do dvoch týždňov by sme chceli získať nového dodávateľa,“ doplnila.

Kosiť by mal verejné priestranstvá počas zvyšku tohto roka. Mesto sa zároveň snaží dokončiť kosenie aj s pomocou vlastného komunálneho strediska.

„Na rokovaní nám dodávateľ nevedel jednoznačne vysvetliť, čo je príčinou oneskorených a nekvalitných prác. Aj preto sme sa rozhodli zmluvu radšej neuzatvárať,“ poznamenala k ďalšiemu postupu Šáliová.