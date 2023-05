Futbalový servis: Detva sa dočkala, krok Krupiny k záchrane, Sliaču nepomohol ani Kujanov hetrik

Futbalový servis od IV. ligy po II. triedu plus regionálna jedenástka kola.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Zvolen – Čadca 1:0 (0:0)

Gól: 54. M. Starší. R Šašváry, 137 divákov

Zvolen: A. Krejčí – V. Tóth, S. Molnár, J. Tóth (84. J. Sudimak), M. Konder (58. D. Blahutiak), M. Bobok (90. S. Segun Kolawole), P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka, P. Solivajs, M. Starší (90. F. Sylvester)

Zvolenčania privítali húževnatého súpera z Čadce. Zverenci trénera Tótha chceli na hostí vybehnúť a dostať ich pod tlak hneď od úvodu. Aj sa im to sčasti darilo. Hostia zas boli silní v brejkových situáciách.

V prvom polčase to potvrdili hneď niekoľkokrát, ale do vyloženej šance sa nedostali. Lenže ani Zvolen si nevytvoril v úvodnom dejstve tutovku. Vo finálnej fáze zlyhával aj on a pritom po krídelných priestoroch leteli dobre mierené centrované lopty, ktoré však nikoho nenachádzali. Prípadne chýbala presnosť v spätnej prihrávke. Zvolen síce mal optickú prevahu, ale do šatní sa šlo za bezgólového stavu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Nie sú peniaze ani hráči. Kluby sa vyššie príliš nehrnú. Ako budú vyzerať súťaže v ďalšej sezóne? Čítajte

Obraz hry sa mierne zmenil v druhom polčase, keď sa Zvolen po dobrej kombinačnej akcii dostal v 54. minúte do vedenia. Domáci zachytili rozohrávku súpera v polovici ihriska, Telúch našiel Kondera, ktorý peknou nahrávkou posunul loptu Staršiemu, ktorý strieľal z prvej a brankárovi hostí nedal šancu.

Vzápätí mali domáci ďalšie šance. Blahutiak išiel na bránu sám, ale zoči-voči brankárovi Hlavovi neuspel. Ďalšiu veľkú šancu mal Starší pri ďalšom úniku, ale v poslednej chvíli jeho strelu Čadca zblokovala. Záver bol o to dramatickejší, Čadca nakopávala lopty do šestnástky, snažila sa o vyrovnanie, aj keď si opäť vyloženú šancu nevytvorila, keďže domácim sa tieto lopty darilo odvracať.

Dušan Tóth, tréner Zvolena: „S výsledkom som spokojný. Priebeh zápasu mohol byť lepší z našej strany, mohli sme rozhodnúť skôr a nie sa obávať o výsledok až do konca, lebo Čadca má svoju kvalitu, ale dôležitý bol zisk troch bodov.“

Kováčová – Staškov 1:0 (1:0)

Gól: 9. A. Necpál. R Mózer, 120 divákov

Kováčová: S. Husár – M. Šuster, J. Slovák, T. Janeček, P. Majerčík (45. M. Macko), A. Necpál, V. Bobor, P. Paulovčík, F. Fejerčák (90. L. Ponický), M. Laurinc, M. Vronský

Zápas sa odohral na ťažkom teréne, dokonca chvíľu hrozilo, že sa zápas neodohrá, ale napokon domáci funkcionári pripravili ihrisko, ako najlepšie vedeli. V úvode prvého polčasu sa podarilo ísť domácim do vedenia, keď po kombinácii dvoch hráčov brankár hostí nebezpečný pokus Prameňa vyrazil, celú situáciu pozorne sledoval Necpál a odrazenú loptu umiestnil k tyčke – 1:0. Kováčová si vypracovala ďalšie tri sľubné príležitosti, ktoré domáci nevyužili.

V druhom polčase chcela Kováčová zvládnuť zápas najmä po taktickej stránke. Staškov sa snažil domácich zatlačiť a svojou aktivitou si vypýtal niekoľko štandardných situácií, z ktorých pohrozil. Domáci raz mali aj šťastie, keď hostia nastrelili konštrukciu brány, ale obrana Prameňa loptu stihla včas upratať do bezpečia.

Postupom času prebrali domáci znova iniciatívu, vytvorili si niekoľko dobrých šancí, ale tie vychytal gólman hostí, ktorý bol oporou Staškova. Kováčová síce pridala aj druhý gól po štandardnej situácii, ale presný zásah neplatil, lebo lopta bola tečovaná v ofsajdovej situácii. Kováčovej napokon stačilo na zisk troch bodov najtesnejšie víťazstvo.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Poučili sme sa z predchádzajúcich kôl. S kvalitným súperom sme si vytvorili dostatok šancí, ale premenili sme len jednu. Staškov potvrdil svoju kvalitu, ale my sme tento zápas takticky zvládli a doviedli sme ho do úspešného konca.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Miluje strieľanie gólov. Je súťaživý a stále chce vyhrávať, rád by si zahral vyššiu ligu Čítajte

Ostatné výsledky 23. kola: Šalková – Bešeňová 2:3, Stráňavy – Badín 0:1, Žarnovica – Makov 0:9, L. Štiavnica – Kysucké N/M 1:1, L. Hrádok – Krásno 0:8

1. Makov 23 18 3 2 71:13 57

2. Zvolen 23 18 2 3 63:16 56

3. Staškov 23 14 3 6 63:24 45

4. Krásno 23 12 5 6 64:22 41

5. Čadca 23 11 5 7 32:18 38

6. Bešeňová 23 11 4 8 56:39 37

7. Kováčová 23 11 3 9 34:26 36

8. Kysucké N/M 23 9 6 8 38:26 33

9. Badín 23 10 3 10 33:28 33

10. Stráňavy 23 8 5 10 29:36 29

11. Šalková 23 7 4 12 36:45 25

12. L. Štiavnica 23 4 7 12 22:39 19

13. Žarnovica 23 2 2 19 26:95 8

14. L. Hrádok 23 0 0 23 2:142 0

V. liga skupina Juh

Detva – Hajnáčka 4:1 (2:1)

Góly: 19. P. Kluka, 34. R. Ďurica, 70. Ľ. Baran, 81. Tomáš Ostrihoň – 17. D. Dudek. R Kelemen, 100 divákov, ČK: 59. C. Trizna (2. ŽK)

Detva: J. Lakota – A. Strelec, Ján Kluka, J. Sekereš, M. Vilhan, R. Ďurica, R. Rapčan (80. Tomáš Ostrihoň), A. Piliar (66. S. Chabada), P. Mičo (66. A. Melicherčík), Peter Kluka (85. M. Pančík), Ľuboš Baran (80. Róbert Baran)

Ďalej sa okrem iného dočítate: že Detvu nepoložila ani nepremenená jedenástka,

kto vystrieľal nesmierne dôležité víťazstvo Krupiny v boji o záchranu,

prečo majú Dudinčania ťažké srdce na rozhodcu,

ako si Hriňová poradila s Priechodom,

Ako sa Sliač vrátil do zápasu vďaka Kujanovmu hetriku, ale na body to nestačilo,

kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola,

koľko gólov nastrieľal Kriváň poslednému Vígľašu,

ako sa Pliešovce dostali v tabuľke pred Sebechleby,

komplet spravodajstvo z I. a II. triedy ObFZ Zvolen

Detva dokázala prelomiť dlhočizné čakanie na víťazstvo. Zápas začali domáci dobre, hrali svižne, loptu držali na svojich kopačkách, vytvorili si pár šancí, ktoré však nepremenili a prišiel úder v podobe prvej strely hostí, ktorá skončila za chrbtom domáceho gólmana.

Podpoľanci sa však nevzdali a vzápätí z ďalšieho protiútoku vyrovnali zásluhou Petra Kluku. V 34. minúte Detva išla do vedenia, keď Baranovu vyrazenú strelu poslal Ďurica do siete Hajnáčky.