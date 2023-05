Nie sú peniaze ani hráči. Kluby sa vyššie príliš nehrnú. Ako budú vyzerať súťaže v ďalšej sezóne?

Zvolen aj Látky postúpiť vyššie chcú.

ZVOLEN. Odohrá sa posledné kolo a stále netušíte, či ste sa zachránili? Koľkí vlastne postupujú či zostupujú? A ktorý tím sa kam nečakane prehlási? Nuž, toto je tradičný folklór vo futbalovom regióne.

Aktuálny futbalový ročník 2022/2023, ktorý bol prvý po reorganizácii, sa už pomaly chýli ku koncu vo všetkých ligách riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom a jednotlivými oblastnými zväzmi.

A preto je aj pomerne logické, že sa vynára čoraz viac otázok, ako bude vyzerať nasledujúca sezóna. Pretože jednou vecou je víťazstvo v lige, druhou je však postup do vyššej súťaže.

Situácia v IV. a V. lige

V najvyššej súťaži spravovanej SsFZ – Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga je na čele tabuľky Makov, len o bod za ním je aktuálne MFK Zvolen. A práve Zvolenčania sa netaja, že chcú ísť vyššie. „Ambície máme postupové,“ povedal pred štartom jarnej časti tréner MFK Dušan Tóth.

Naopak, čoraz hlasnejšie sa šušká, že líder súťaže z Makova síce ligu vyhrať chce, veď klub oslavuje v tomto roku 90. výročie, no do tretej ligy sa nehrnie.

V piatej lige skupine Juh je po 22. kolách na čele tabuľky Medzibrod, ktorý získal 51 bodov, podobne ako druhé Príbelce. Na päty im šliape aj tretí Poltár.

Medzibrod sa stal farmou RSC Hamšík Academy a veľmi rád by postúpil do štvrtej ligy. „Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme ligu vyhrali a postúpili do vyššej súťaže,“ prezradil pred jarnou časťou tréner Medzibrodu Dominik Škubák.

Zamotaná šiesta liga

Nesmierne zaujímavé rozuzlenie prinesie VI. liga skupina C, kde je síce stále na čele jasný favorit z Brezna, no po nedávnej domácej prehre v šlágri s Osrblím, má práve pred Partizánom náskok už len dvoch bodov.

Mimo hry nie je ani Sásová, ktorá má síce už 6-bodový odstup od Osrblia, lenže aj dva zápasy k dobru (s Hriňovou a Hrochoťou).

Predseda FK Brezno Miroslav Baran bol ohľadom postupových ambícií zdržanlivý. „Ambície sú vždy vysoké, snažíme sa dobrou hrou prilákať čo najviac fanúšikov. pôjdeme od zápasu k zápasu a na konci v júni sa budeme radovať,“ vravel v marci.