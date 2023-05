„Trucpodnik“ s prevahou negatív. Ubehlo 100 rokov od založenia Juhoslovenskej futbalovej župy

Juhoslovenská futbalová župa ČsAFU fungovala od mája 1923 do januára 1930.

ZVOLEN. V roku 1923 sa Československý futbalový zväz, založený v roku 1901, nevyhol palácovej revolúcii. Došlo totiž k rozkolu značných rozmerov, keď nespokojenci s „neamatérskym“ ČSSF založili Československú amatérsku futbalovú úniu (ČsAFU), ktorá zastrešila 8, neskôr 7 žúp.

To vo forme silného otrasu pocítila aj Stredoslovenská futbalová župa so sídlom vo Vrútkach (SsFŽ), nakoľko sa utvorili dva prúdy: Vrútocký okrsok zostal verný zväzu i názvu SsFŽ, Banskobystrický okrsok sa priklonil k Únii i novému názvu.

Tak sa stalo, že kluby Banskobystrického okrsku si 10.5.1923 vo Zvolene na schôdzke za hojnej účasti zástupcov slovenských klubov z južnej časti stredného Slovenska založili novú c so sídlom v Banskej Bystrici s predsedom Josefom Vrátným a sekretárom npor. Richardom Müllnerom, ktorý inicioval toto stretnutie a predniesol aj úvodnú reč, s ktorou sa prítomní stotožnili unisono.

Vrátný, dlhoročný predseda Slovana Viedeň (až do svojej samovraždy začiatkom 30. rokov) a riaditeľ Slovenskej banky v Banskej Bystrici, bol zvolený jednohlasne. Nová župa združovala spočiatku 13 klubov a najmä tým nesolventným z pohraničia, o ktoré sa vraj nikto nestaral a boli odkázané samé na seba, sa malo konečne dostať odborného vedenia a poradenstva. Správou župy bol jej výbor poverený 3. júna vo Zvolene.

Hronské noviny 23.júna 1923 uviedli: „Župné záležitosti SsFŽ (túto skratku používali odštiepenci do septembra) vybavuje dočasne správna komisia na adrese npor. Richard Müllner, Kapitulská 15, Banská Bystrica.

Zákaz hier proti ŠK Žilina, ŠK Vrútky, Tatranu Žilina, ŠK Sučany a ŠK Dolný Kubín nie je dosiaľ zrušený. J. Bízik z Vrútok nesmie byť prijatý žiadnym klubom. 15. júna bola zriadená pobočka rozhodcovského zboru v Banskej Bystrici pre južné Slovensko a pobočka Vrútky pre stredné Slovensko.

Kolega Bidlo nie je oprávnený podľa ústredia skúšky vykonávať. Skúšky zložili: Babuljak, Jar. Dušek, Josef Vrátný, Eduard Pittner, Mik. Bömches, Jar. Riant, Štefan Laboda, Ad. Klein, Jozef Hrabek. Poplatky rozhodcom: cestovné a diéty, poldenné 30, celodenné 50 Kčs.“

26.augusta 1923 požiadal župný úrad tento rozhodcovský zbor – SčsSF, Juhoslovenskú pobočku, o stanovy v zmysle obežníka ministra pre správu Slovenska z roku 1921. Tie schválila pobočka na valnom zhromaždení 4.11.1923 a zaslala ich na schválenie Okresnému úradu v Banskej Bystrici. Dodajme, že zákaz stretávať sa platil dokonca aj pre FTC Budapešť!

Udalosti nabrali rýchly spád. Ešte 15.8.1923 na mimoriadnom valnom zhromaždení vo Vrútkach bola JsFŽ definitívne uznaná, hneď aj vyžrebovali jej prvé majstrovstvá a 19. augusta sa konalo rovnaké zasadanie jej rozhodcovskej pobočky v kaviarni Rak v Banskej Bystrici. Už 2. septembra odštartovali premiérové majstrovstvá JsFŽ zápasmi Slávia Banská Bystrica – Slovan Rimavská Sobota, ZTC Zvolen – ŠK Tisovec, v súťaži účinkovala ešte Slovenská Slávia Lučenec. Hralo sa podľa súťažného poriadku Stredočeskej župy a záverečné kolo odohrali 7. októbra.

Podľa toho sa núka reálny predpoklad, že účastníci absolvovali svoje zápasy počas 6 týždňov, žiaľ, potvrdenie v podobe konečnej tabuľky historické pramene neposkytli, vieme však, že majstrom sa stal ŠK Slávia Banská Bystrica.

Dvaja kohúti na jednom smetisku

Aj v roku 1924 sa o body v JsFŽ zápolilo, veď aj o júlovom zápase ZTC Zvolen – Slávia Banská Bystrica 0:0 sa v súdobej tlači píše ako o majstrovskom. Slávisti z Lučenca pred jesennou sezónou otvárali nové ihrisko solídne obsadeným turnajom, hoci neštartoval pôvodne prihlásený ZTC Zvolen: LAFC Lučenec – Slávia Lučenec 6:2, LMTC / LMTE Lučenec – Slávia Banská Bystrica 2:1, Banská Bystrica – Slávia Lučenec 1:2, finále LAFC – LMTC / LMTE sa skončilo nerozhodne, takže o pohár sa hralo opäť o týždeň, pravda, výsledok už noviny neuviedli.

A Slávia Lučenec po septembrovom víťazstve práve nad zvolenským ZTC 3:2 získala titul šampióna JsFŽ. Tá ešte patrila do portfólia Únie, z ktorej sa však už na jeseň 1924 vracalo do ČSSF viacero zblúdilých ovečiek, najmä v Čechách. Ten svoje pôvodné uznesenie, podľa ktorého hráči, prestúpivší do Únie, budú doživotne diskvalifikovaní, revidoval v tom zmysle, že ponechal na svojej trestnej komisii, aby v takýchto prípadoch rozhodla podľa disciplinárneho poriadku a voľného zváženia.