Vo Zvolene chcú prekonať rekord v živej reťazi, vytvárať ju budú okolo hradieb

Tvoriť by ju malo viac ako tisíc ľudí.

ZVOLEN. Len raz za 780 rokov. Také je heslo podujatia V objatí hradieb, ktorým sa chcú vo Zvolene pokúsiť prekonať slovenský rekord o najpočetnejšiu živú reťaz okolo mestských hradieb.

Živú reťaz plánuje mesto robiť v piatok 26. mája počas osláv 780. výročia obnovenia mestských privilégií. Ľudia symbolickým chytením sa za ruky budú vytvárať reťaz po obvode historických mestských hradieb. Dnes ide o ulice ohraničujúce pamiatkovú zónu mesta.

„Mestské hradby priblížime v symbolickom význame aj ako nekonečný kruh, ktorý spája a chráni zároveň. Spája ľudí uprostred neho, spája ich pre spoločné ciele, poskytuje im pocit spolupatričnosti, chráni ich pred osamotením uprostred ruchu, typickým pre rýchlu dobu, ktorú žijeme,“ povedala iniciátorka podujatia Ľubica Miľanová z odboru rozvoja mesta.

Do Knihy slovenských rekordov

Vytvorením živej reťaze by Zvolenčania mohli získať národný rekord o najpočetnejšiu živú reťaz okolo mestských hradieb.

Mala by mať dĺžku 2,75 kilometra a tvoriť by ju malo viac ako 1900 ľudí. Držať sa za ruky by sa mali päť minút, počas ktorých sa spojenie bude kontrolovať, dokumentovať, fotografovať a natáčať z lietadla i dronov.

„Tento rekord môžeme prirovnať napríklad k oblapeniu Spišského hradu 1907 ľuďmi, ktorý sa uskutočnil v roku 2003,“ vyjadril sa inšpektor rekordov a zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, ktorý bude na všetko dohliadať.

Mapa živej reťaze. (zdroj: mesto Zvolen)

Školáci sa naučia o hradbách

Základom živej reťaze po obvode hradieb budú deti zo základných a stredných škôl vo Zvolene. Pridajú sa aj zástupcovia väčších aj menších kultúrnych inštitúcií či jednotlivci.

Aby sa v deťoch prehĺbilo povedomie o histórii v súvislosti s mestskými hradbami, na vyučovaní budú vytvárať školské práce a projekty práve na túto tematiku.

Prostredníctvom nich Zvolenčania získajú nielen pohľad detí na úlohu mestského opevnenia, ale ukáže sa aj ich vnímanie života mesta v minulosti.

Výstava detských prác bude počas dní mesta dostupná pre verejnosť na Starej radnice aj mimo nej.

Dokážu sa Zvolenčania spojiť?

Do živej reťaze po obvode mestských hradieb sa môže zapojiť každý. Stačí sa v deň konania prihlásiť na stanovištiach vytvorených na námestí v čase od 10.00 do 10.45.

Záujemcovia sa zapíšu do prezenčných listín, ktoré budú dokladom pre získanie rekordu. Tam dostanú usmernenie, kde sa môžu do reťaze začleniť.

Živý prenos reťaze budú premietať na veľkoplošnej obrazovke na Námestí SNP od 11. hodiny.

Podujatie ovplyvní na krátky čas verejnú dopravu na uliciach J. Jesenského, J. Jiskru, J. Kozáčeka, V. P. Tótha, Ľ. Kubániho, M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a na Dobronivskej ceste.