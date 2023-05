Futbalový servis: 12 gólov Zvolena, Sliač cíti krivdu, Hriňová prekvapila lídra

Futbalový servis od IV. ligy po II. triedu plus regionálna jedenástka kola.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Žarnovica – Zvolen 0:12 (0:7)

Góly: 4.,10.,24. a 35. M. Starší, 8. M. Bobok, 31.,87. a 88. P. Solivajs, 33. a 79. S. Segun Kolawole, 54. V. Tóth, 74. G. Snitka. R Valíček, 50 divákov

Žarnovica: M. Balciar – S. Prachar, Š. Boška, A. Bambura, S. Marunčiak, V. Pilník, O. Cíferský, R. Wágner, A. Lupták, T. Tarda, T. Obertáš

Zvolen: A. Krejčí (46. O. Balco) – V. Tóth, S. Molnár, M. Konder (57. D. Solár), M. Bobok (46. M. Sudimak), S. Segun Kolawole, D. Blahutiak, J. Nosko (40. F. Sylvester), G. Snitka, P. Solivajs, M. Starší (46. J. Sudimak)

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V regióne zaniklo viac než 20 futbalových klubov. Čo sa stalo s ihriskami a ako vyzerajú dnes? Čítajte

Zvolen nastúpil na zápas v Žarnovici ako jasný favorit, čo potvrdzoval od úvodných minút. Bola to jednoznačná záležitosť hosťujúcich futbalistov a prakticky išlo len o to, aké bude skóre. Už v 10. minúte vyhrával Zvolen 3:0. Tréner Tóth už v prvom polčase stiahol z hry skúseného Noska, aby si oddýchol a zbytočne neriskoval jeho zranenie. MFK Zvolen ovládal hru a do kabíny išiel za výsledku 7:0.

Po prestávke sa do brány Zvolena dostal dorastenec Balco, Krejčí mal zdravotné problémy. Príležitosť dostali aj ďalší dorastenci. Jednu dobrú príležitosť si po zmene strán vypracovala aj domáca Žarnovica, čo vyplynulo z nekoncentrovanosti hostí, ale aj napriek tomuto momentu mal zápas jednoznačný priebeh. Zvolen napokon nastrieľal súperovi 12 gólov a mohlo ich byť ešte viac. Štyrmi gólmi sa blysol Matej Starší, hetrikom Patrik Solivajs a dva pekné góly pridal aj legionár Kolawole.

Dušan Tóth, tréner Zvolena: „Hrali sme to, čo sme si povedali. Vypracovali sme si ešte veľmi veľa gólových šancí, ktoré sme nepremenili. Výsledok je jednoznačný, niekedy sme si dokonca mohli dovoliť viac vecí než na tréningu. Konečne sa gólovo zadarilo Maťovi Staršiemu a Soli dal asi prvýkrát hetrik. Som spokojný.“

Kováčová – Makov 0:1 (0:1)

Gól: 22. P. Zimka. R Kováč, 180 divákov

Kováčová: A. Tuček – M. Šuster, J. Slovák, T. Janeček, A. Necpál, P. Paulovčík, V. Bobor, M. Melišík (80. P. Majerčík), F. Fejerčák (76. M. Macko), M. Laurinc, M. Vronský

Favorizovaní hostia mali lepší vstup do zápasu, domáci sa zas snažili ustáť ich tlak, s ktorým však počítali. Kováčová odolávala tlaku Makova do 22. minúty, podľa trénera Prameňa však gólu Zimku predchádzal faul na Janečeka, ktorý hlavný rozhodca nepostrehol.

Zimkov gól sa ukázal neskôr ako jediný gól tohto duelu. Po tomto momente sa hra postupne vyrovnala, šance si vytvárala aj Kováčová, najväčšie príležitosti mali Fejerčák a Vronský, ale tie sa gólom neskončili. Záver prvého dejstva bol v réžii Prameňa.

Po zmene strán sa domáci snažili súpera prinútiť k chybám a v strede poľa zbierať odrazené lopty a z toho ísť do rýchlych krídelných kombinácií, čo im aj vychádzalo. Pramenilo z toho viacero šancí a štandardných situácií, ktoré však nepremenili. V niektorých častiach hry mali domáci futbalisti dokonca navrch, ale zo šancí, ktoré si vytvorili, žiadna z nich neskončila v sieti Makova.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Dovolím si tvrdiť, že sme s lídrom súťaže odohrali viac ako vyrovnanú partiu. V druhom polčase sme v niektorých fázach hry mali navrch, ale, žiaľ, nepodarilo sa nám streliť gól. Za predvedený výkon sa chcem hráčom poďakovať, som na nich hrdý. Siahli si na dno svojich síl a ukázalo sa, že môžeme hrať s každým v tejto súťaží otvorenú partiu.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Futbalový servis: Zvolen na víťaznej vlne, Krupina v derby prekvapila, Sliač s treťou výhrou Čítajte

Ostatné výsledky 21. kola: Šalková – Badín 2:2, Stráňavy – Kysucké N/M 3:1, L. Štiavnica – Čadca 1:1, L. Hrádok – Staškov 0:11, Krásno n/K – Bešeňová 2:2

1. Makov 21 17 2 2 61:12 53

2. Zvolen 21 16 2 3 60:16 50

3. Staškov 21 13 3 5 60:21 42

4. Krásno 21 11 4 6 55:21 37

5. Čadca 21 11 4 6 31:16 37

6. Kováčová 21 10 3 8 32:23 33

7. Bešeňová 21 9 4 8 45:37 31

8. Kysucké N/M 21 8 5 8 33:25 29

9. Stráňavy 21 8 4 9 28:34 28

10. Badín 21 8 3 10 29:27 27

11. Šalková 21 7 4 10 32:39 25

12. L. Štiavnica 21 4 6 11 21:36 18

13. Žarnovica 21 2 2 17 26:82 8

14. L. Hrádok 21 0 0 21 2:126 0

V. liga skupina Juh

S. Ďarmoty – Detva 4:1 (3:0)

Góly: 6. a 76. P. Péter, 36. B. Borkó, 45. S. Vandornyik (z 11m) – 89. Róbert Baran. R Petrík, 120 divákov

Detva: D. Ostrihoň – Ján Kluka (46. P. Mičo), J. Sekereš, J. Chabada, A. Strelec, R. Ďurica, M. Pančík, A. Piliar (61. A. Melicherčík), M. Vilhan, Peter Kluka (75. Róbert Baran), Ľuboš Baran (75. M. Berkeš)

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako prišiel Sliačo plný počet bodov a prečo cítia krivdu,

o debakli Krupine v Sásovej,

ako sa zrodila výhra Dudiniec v derby proti Dobrej Nive,

kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola,

že sa v I. triede hrali až 3 derby zápasy,

v ktorom derby sa vylučovalo,

kompletný prehľad zápasov I. a II. triedy ObFZ Zvolen

Hosťom nevyšiel úvod stretnutia, keď sa opäť nevyhli chybám. Slovenské Ďarmoty vyhrávali od 6. minúty, kedy sa presadil Péter. Domáci pridali v úvodnom dejstve ešte ďalšie dva góly. Po zmene strán dokonca aj štvrtý presný zásah, ale doslova vyťažili z minima maximum, keď za celý zápas vyslali na bránu hostí päť striel, z ktorých boli 4 góly.

Hráči Detvy sa snažili aj za nepriaznivého stavu, hrali dobrý futbal, väčšina zápasu sa odohrávala na polovici domácich a pred ich šestnástkou, aj keď to bolo bez strely na bránu. Podpoľanci sa napokon dočkali čestného úspechu v 89. minúte, keď Róbert Baran umiestnil center do šestnástky hlavičkou k tyčke domácej brány. To však bola pre Detvu malá náplasť, pretože vzhľadom na priebeh duelu je toto pre Detvu veľmi krutá prehra.