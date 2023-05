Futbalový servis: Zvolen uspel v sledovanom derby, hanebný debakel Krupiny, Látky prvýkrát prehrali

Futbalový servis od IV. ligy po II. triedu plus regionálna jedenástka kola.

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Kováčová – Zvolen 1:2 (0:1)

Góly: 75. M. Vronský – 17. G. Snitka, 84. J. Slovák (vl. gól). R Širanec, 340 divákov

Kováčová: A. Tuček – M. Šuster, V. Bobor, J. Slovák, T. Janeček, A. Necpál (75. M. Macko), P. Paulovčík, F. Fejerčák (87. P. Majerčík), M. Laurinc (87. L. Ponický), M. Turák, M. Vronský

Zvolen: A. Krejčí – V. Tóth, M. Bobok, P. Telúch (28. S. Molnár), J. Nosko, G. Snitka, P. Solivajs, M. Muráň (85. S. Segun Kolawole), P. Vajda, M. Starší, F. Sylvester (53. M. Štefko)

Na veľké štvrtoligové derby bolo zvedavých zhruba 350 priaznivcov futbalu. Úvod zápasu patril Zvolenu, presne, ako domáci predpokladali. Hostia mali tlak a hru pod kontrolou, ale Prameň pohrozil brejkovou situáciou, do ktorej sa dostal Vronský, lopta mu však v rozhodujúcom momente v pokutovom území poskočila, a tak svoju šancu už do zdarného konca nedotiahol, keď hostia zblokovali jeho zakončenie.

Na druhej strane udrel Zvolen, Snitka prešiel cez Slováka, jeho pokus prešiel za Tučekov chrbát – 1:0.

Po 6 minútach od úvodného gólu si svojou aktivitou Kováčová vypýtala faul v pokutovom území, ale Vronského vychytal Krejčí v bráne Zvolena.

Po tomto momente sa hrala vyrovnaná partia, ale diváci už gól do prestávky nevideli. Zvolen si vytváral šance najmä po nakopávaných loptách. Hostia mali problém so zostavou, už na rozcvičke sa im zranil jeden hráč a v 35. minúte museli hosťujúci tréneri spraviť vynútené striedanie.

V druhom polčase sa Kováčová snažila o vyrovnanie, dobre kombinovala, vytvárala si šance, ale do koncovky sa príliš nedostávala. Až prišla 75. minúta, po štandardnej situácii sa lopta dostala k Vronskému, ktorý vyrovnal na 1:1. Aj po tomto momente mali domáci pár šancí a pološancí, ale tie už nepremenili.

Posledné slovo mal Zvolen. V 84. minúte centrovaná lopta trafila otočeného Jána Slováka, ktorý si nešťastným spôsobom zrazil loptu do vlastnej siete. A tento moment rozhodol o prvej prehre Kováčovej a ďalšom víťazstve Zvolena.

Hodnotenie trénerov

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Dovolím si povedať, že prehral futbalovejší a lepší tím, najmä v druhom polčase. Pre nás to bol smolný zápas, ale nemáme sa za čo hanbiť, podali sme dobrý kolektívny výkon, ktorým sme, verím, potešili domácich fanúšikov. Derby malo svoj náboj. Dnes sme mali aj kus smoly – nepremenená penalta, nešťastný vlastný gól, nepremenené šance. Šťastnejšiemu tímu gratulujem k víťazstvu.“

Dušan Tóth, tréner Zvolena: „Viac sme bojovali so sebou ako so súperom, lebo nám vypadlo viac hráčov zo zostavy. Kováčová bola nepríjemným súperom, ale hrala to, čo sme predpokladali a videli na videu. Zápas sme zvládli, pridalo sa k nám aj šťastie a urobili sme pre víťazstvo viac ako súper, a tak sme si ho zaslúžili.“

Ostatné výsledky 19. kola: Bešeňová – Staškov 1:3, Žarnovica – Čadca 0:1, Šalková – Kysucké N/M 2:1, Stráňavy – L. Štiavnica 4:1, L. Hrádok – Makov 0:6, Krásno – Badín 3:0

1. Makov 19 15 2 2 57:12 47

2. Zvolen 19 14 2 3 44:16 44

3. Krásno 19 11 3 5 53:16 36

4. Staškov 19 11 3 5 46:21 36

5. Čadca 19 11 2 6 29:14 35

6. Kováčová 19 10 3 6 32:21 33

7. Bešeňová 19 9 2 8 42:34 29

8. Kysucké N/M 19 7 5 7 31:22 26

9. Stráňav y 19 7 4 8 25:29 25

10. Šalková 19 7 3 9 30:34 24

11. Badín 19 7 2 10 16:25 23

12. L. Štiavnica 19 4 4 11 19:34 16

13. Źarnovica 19 2 1 16 25:69 7

14. L. Hrádok 19 0 0 19 2:104 0

V. liga skupina Juh

B. Štiavnica – Detva 2:0 (1:0)

Góly: 24. L. Pellegrini, 72. P. Jacko. R Holas, 100 divákov

B. Štiavnica: M. Palov – R. Chmelina, P. Jacko, M. Necpal, Ľ. Jamnický, M. Drexler (78. Š. Hikl), L. Pellegrini, Ľ. Urgela, M. Skučka (78. A. Šimo), M. Pavlenda (52. A. Adamov), F. Ďurian (60. J. Vandák)

Detva: D. Gonda – A. Strelec, Ján Kluka, J. Sekereš, M. Vilhan, R. Ďurica, R. Rapčan (46. M. Pančík), J. Chabada (37. A. Melicherčík), P. Mičo (46. A. Piliar), Peter Kluka (60. Róbert Baran), Ľuboš Baran (81. M. Berkeš)

Podpolianski futbalisti nenadviazali na dobrý a oduševnený výkon z minulého kola proti Príbelciam. Hosťom chýbala bojovnosť, nasadenie a iskra. Do vedenie šli domáci, keď sa v 24. minúte presadil skúsený matador Pellegrini, ktorý opäť ukázal čaro svojej ľavačky, ktorou to presne namieril do vinkla hosťujúcej brány. Pánmi na ihrisku boli domáci, no dokázali z toho vyťažiť už len jeden gól, v 72. minúte po štandardnej situácii prekonal Gondu v detvianskej bráne hlavou Jacko.