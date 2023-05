Na okraji Zvolena vyrastie nové mestečko, domy budú v lese

Pozreli sme sa na vlastnícke pozadie developerských firiem.

ZVOLEN. Nová obytná štvrť, ktorá zanedlho vyrastie na okraji Zvolena, bude obklopená lesom. Jej noví obyvatelia si tak užijú dostatok zelene, ticho aj čerstvý vzduch.

Leží v tesnej blízkosti priameho napojenia na rýchlostnú cestu R1. Dve minúty od Zvolena a dvanásť minút od Banskej Bystrice.

Nie je to jediný projekt, ktorý developeri v meste pripravujú, aktuálne je však jediný, výsledkom ktorého budú desiatky rodinných domov.

Prinášame prehľad top investícií do bývania v meste pod Pustým hradom a pozreli sme sa aj na to, kto stojí za jednotlivými developerskými firmami. Tiež na to, kde na strednom Slovensku sa chystá najväčší developerský projekt.

Vo Zvolene, ktoré je druhým najväčším mestom v Banskobystrickom kraji, je 2175 rodinných domov. Bytových domov je 1122, je v nich 15 598 bytov. Ďalších 806 bytov je mestských.

V meste žije podľa posledného sčítania 40 637 ľudí. Bytov, vrátane tých v rodinných domoch, je dohromady 18 452, vyplýva z údajov Štatistického úradu.

Na jeden byt tak pripadá 2,20 členov domácnosti. V Banskej Bystrici je to 2,13 ľudí v jednom byte.

Podľa sčítania z roku 2011 pripadalo na jednu bytovú domácnosť na Slovensku v priemere 3,2 obyvateľa. Za poklesom indexu je aj výstavba nových bytov.

River a Hron pri Hrone

Na územné konanie čaká bytový dom vo Zvolene na Rákoši, v bezprostrednej blízkosti centra mesta pri rieke Hron. Nazvali ho Green Wall, investor v ňom plánuje šesť podlaží.