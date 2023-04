Zvolenská bežecká liga: V Budči najrýchlejšia nestarnúca Furáková a Matej Schieber

Obľúbený seriál pokračoval už štvrtým podujatím.

BUDČA. Po troch pretekoch 8. ročníka ZBL v absolútnom poradí bez rozdielu kategórií viedla s plným bodovým ziskom 45 bodov za tri víťazstvá vo svojich kategóriách v doterajších troch pretekoch (Beh oslobodenia mesta Zvolen, Šrégom nočným Zvolenom a Zvolenská corrida) trojica Jana Kucejová (Detva – ženy nad 40 rokov), Marián Melicherčík (Ak Danica Zvolen – muži nad 50 rokov) a Milan Valocka (Uni-y_b-ec Zvolen – muži nad 60 rokov).

V ostatných kategóriách boli na čele Ľuboš Jombík (Krupina - muži nad 40 rokov) so ziskom 42 bodov, Kristián Zimány (Krupina - muži do 40 rokov) so ziskom 27 bodov, Lucia Piatriková (Zvolen - ženy do 40 rokov) s 30. bodmi a Janka Potančoková (Atléti Banská Štiavnica - ženy nad 50 rokov) s 39. bodmi.

V závere apríla pokračoval tento obľúbený bežecký seriál už štvrtým podujatím - 30.ročníkom Behu oslobodenia obce Budča. Pred hlavným programom sa konali ešte detské preteky na trase od 50 po 1400 metrov a súťaž na odrážadlách, svoje sily si zmeralo 104 detí.

Pred pretekmi ešte absolvovalo 1400-metrové „Kolo pre zdravie“ až 28 účastníkov. Na pravé poludnie sa na trať vydalo 144 pretekárov v siedmich vekových kategóriách.

Bežalo sa na trati dlhej 8,4 kilometra s prevýšením 232 metrov. Okruh viedol okolo obce Budča cez Kremenný jarok a Sietno so štartom a cieľom pri obecnom úrade. Bežalo sa po asfaltových a lesných cestách.