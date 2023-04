Rozlúčka so sezónou: Najobletovanejší bol Trenčan, Viedenský aj Oremus vyzdvihli fanúšikov (FOTO)

Strieborní hokejisti Zvolena sa stretli s fanúšikmi.

ZVOLEN. Len pred pár dňami zvolenskí hokejisti prehrali piaty zápas na ľade Steel Arény v Košiciach, ktorý rozhodol o tom, že majstrovský titul v jubilejnej 30. sezóne našej najvyššej hokejovej ligy získajú práve HC Košice.

Hráči HKM Zvolen tak vybojovali strieborné medaily. A práve so striebornými medailami na krku vykorčuľovali na ľad medzi verných fanúšikov HKM v rámci oficiálnej rozlúčky so sezónou.

O strieborných zvolenských rytierov bol veľký záujem najmä medzi deťmi. Tí sa ochotne každému podpísali, odfotili sa, prehodili pár slov. Medzi fanúšikov vyšli nielen hráči, ale aj tréneri Peter Oremus s Andrejom Kmečom. Najmä asistent Kmeč zaujal vskutku letným outfitom.

„Každý rok je ťažšie sa dostať do finále alebo semifinále. Za tie roky, čo som vo Zvolene, stúpal počet fanúšikov na tribúnach a to veľmi teší mňa aj mojich kolegov,“ povedal pre MY zvolenský tréner Peter Oremus.

„Aj toto bol jeden z cieľov, pre ktoré sme sem prišli, nielen medaily, ale aj zvýšiť počet fanúšikov na tribúnach,“ doplnil.

A chválami na zvolenských priaznivcov nešetril ani počas autogramiády a rozlúčky so sezónou. „Počas celej sezóny sme cítili od fanúšikov veľkú podporu, ale v play-off to bolo neskutočné, posúvalo nás to vpred,“ dodal.

Trenčan tušil, že Paterson nevydrží celé play-off

Azda najviac obletovaným hráčom, ktorý si od úvodného príchodu na ľad ani trochu nevydýchol od podpisovania a fotenia bol brankár Adam Trenčan. „Ani som si to nevšimol, že som najobletovanejší zvolenský hokejista, lebo som mal sklonenú hlavu a podpisoval som sa,“ zasmial sa.