Kuriozita: Z firmy ukradol auto, skončilo v plameňoch, z vlaku ho vyhodili

Polícia krádež objasnila za niekoľko hodín.

ZVOLEN. Krádež auta z areálu firmy v Žiari nad Hronom sa podarilo objasniť polícii za niekoľko hodín. Z krádeže obvinili 30-ročného muža zo Zvolena.

Muž sa doma pohádal s rodinou, a tak sa rozhodol odísť vlakom do Bratislavy. Nemal však kúpený lístok, sprievodca ho tak z vlaku v Žiari nad Hronom vysadil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chvíľu sa tam bezcieľne potuloval, až si v areáli firmy na Priemyselnej ulici všimol nezamknuté auto a na sedačke spolujazdca kľúče. Vozidlo naštartoval a vydal sa smerom do Bratislavy.

V nádrži však nebol dostatok benzínu, zastavil preto na najbližšej čerpacej stanici, kde natankoval. Odišiel bez zaplatenia.

Prečítajte si

Prečítajte si Realitný maklér: Predávajúci sa s nevôľou prispôsobujú poklesu, kupujúci sa môžu prerátať Čítajte

„Auto nebolo technicky v poriadku, motor sa začal prehrievať a auto začalo horieť. Nechal ho odstavené pri diaľnici. Rýchlo ho opustil a vydal sa k najbližšej železničnej stanici,“ opísala udalosti z utorka krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Nastúpil do vlaku, ktorý smeroval do Zvolena, no scenár sa zopakoval a sprievodca ho vysadil v Novej Bani. Tu musel čakať na ďalší vlak, ktorým sa, tentoraz úspešne, dostal opäť do Žiaru.

„Tam si ho podľa popisu všimla policajná hliadka, ktorá ho zadržala a predviedla na policajnú stanicu, kde sa ku všetkému priznal,“ dodala Faltániová.

Muž čelí obvineniu z prečinu krádeže, ktorej sa dopustil napriek tomu, že je za podobný skutok už v podmienke.