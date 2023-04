Titul získali Košice. Oremus: Naši chlapci predviedli kus dobrej roboty a zaslúžili si finále

Zvolenčania neuspeli v piatom finálovom zápase a na krk im zavesili strieborné medaily.

KOŠICE. Hokejisti HC Košice sa stali majstrami Tipos extraligy. V piatom finálovom stretnutí zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 3:0 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Pre „oceliarov“ je to deviaty slovenský titul v histórii, čím sa vyrovnali Slovanu Bratislava.

Košičania vybojovali prvý titul od roku 2015 a zároveň vrátili Zvolenu finálovú prehru spred desiatich rokov. Zavŕšili tým úspešnú sezónu, v ktorej dosiahli aj prvenstvo v základnej časti. Na ceste za titulom postupne zdolali Nitru (4:1 na zápasy), Michalovce (4:3) a Zvolen (4:1).

Dan Ceman sa stal prvým zahraničným trénerom, ktorý získal v slovenskej extralige dva tituly s dvoma rôznymi tímami. V sezóne 2018/2019 triumfoval s Banskou Bystricou. Obranca Alex Breton a útočník Joona Jääskeläinen si po roku zopakovali majstrovské oslavy, keďže vlani triumfovali vo farbách Slovana Bratislava.

V zostave Košíc nastala po štvrtom stretnutí jedna zmena, keď obrancu Ladislava Romančíka nahradil Radek Deyl.

Úvodná tretina príliš nevybočila z doterajších koľají finálovej série a bola najmä o pozorných defenzívach a vyčkávaní na chybu. Obaja brankári boli pozorní a viackrát podržali svoje tímy. Dôležitý moment priniesla 24. minúta, v ktorej Pollock tečoval strelu Šedivého a poslal domácich do vedenia - 1:0. Košičanom vyšiel aj vstup do tretej tretiny. Po 55 sekundách zvýšil Leskinen na 2:0, keď po spolupráci s Jääskeläinenom potrestal chybu hostí v rozohrávke.

Košičania umne bránili dvojgólový náskok a v euforickej atmosfére nepustili Zvolenčanov do vážnejších gólových príležitostí. Hostia v závere skúsili aj hru bez brankára, no počas nej strelil Eduard Šedivý tretí gól Košíc a svoj prvý v play off. Spečatil ním košický triumf v sezóne 2022/2023.

Brankár Dominik Riečický vychytal druhé čisté konto vo finálovej sérii a celkovo svoje piate v sezóne.

HC Košice - HKM Zvolen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Góly: 24. Pollock (Šedivý, Southorn), 41. Leskinen (Jääskeläinen), 58. Šedivý (Fejes, Bartánus). Rozhodovali: Hronský, Stano - Jedlička, D. Konc ml., vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8347 divákov, konečný stav série: 1:4, Košice získali majstrovský titul. Košice: Riečický – Olsson, Breton, Southorn, Šedivý, Ferenc, Deyl, A. Bartoš – Bartánus, Pollock, Fejes – Jääskeläinen, Chovan, Leskinen – Lamper, Slovák, Rogoň – Jokeľ, Hovorka, Havrila Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna, Čulík - Jedlička, Viedenský, Bondra - Zuzin, Huntebrinker, Hecl - Sideroff, Šiška, Turnbull - Stupka, Marcinek, Csányi - Brumerčík

Hlasy po zápase (RTVS)

Dan Ceman, tréner Košíc: „Je to úžasné. Máme za sebou veľmi dlhý rok a počas sezóny sme odviedli veľa tvrdej práce. Bol to tímový výkon a rozhodli detaily. Čas, ktorý som tu strávil, bol úžasný, tím má bohatú históriu a bola to veľká výzva. Mali sme zlý začiatok, ale máme v tíme výborných lídrov, ktorí mi pomohli. Vyhrať titul, to nikdy to neomrzí.“

Michal Chovan, kapitán Košíc: „Bola to turbulentná sezóna. Zdá sa mi, že v októbri sme boli desiati, vyhrali sme zápas a teraz sme tu. Ďakujem klubu, fanúšikom, ľuďom, ktorí robia okolo hokeja. Vo finále sa stretli vyrovnané tímy a rozhodli detaily. Teraz sa ideme sa tešiť.“

Marek Slovák, útočník Košíc: „Veľmi si to užívam, som veľmi rád, že sa nám to podarilo tu pred rodinou, deťmi. Veľa ľudí nás odpisovalo, ale ľudia, ktorí tu robia hokej, stáli za nami. Partia sa utužila okolo Vianoc, finiš sme mali skvelý a vyvrcholilo to play off. Boli sme pripravení na ofenzívnu silu Zvolena.“

Radek Deyl obranca Košíc: „Je to veľká radosť, ťažko sa to dá opísať. Bola to ťažká sezóna, na začiatku to nebolo dobre, ale zomkli sme sa. Je to titul po dlhej dobe a myslím si, že Košice si ho zaslúžili. Dokázali sme, že hokej sa tu robí dobre.“

Dominik Riečický, brankár Košíc a najužitočnejší hráč play-off: „Veril som v tímový výsledok, ale toto ocenenie som vôbec nečakal. Je to super.“

Peter Oremus, tréner Zvolena: „Stretli sa dva vynikajúce tímy a diváci videli parádny hokej, či tu alebo vo Zvolene. Košiciam gratulujem za celý klub k titulu. Naši chlapci predviedli kus dobrej roboty a zaslúžili si finále. V zápasoch rozhodli maličkosti. Dnes sme urobili maximum, mali sme dobrý pohyb, vytvorili sme si šance, ale dnes bolo to šťastie na druhej strane.“