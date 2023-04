Odkliate čaro Riečického, mexické vlny a skvelý hokej. Dali sme do toho srdiečko, hovorí kapitán

Zvolenčania povstali z popola.

ZVOLEN. Zvolen zvolil na existenčný zápas o všetko modré dresy. Tréneri Oremus s Kmečom poprehadzovali mierne jednotlivé formácie, plus sa do zostavy Zvolena vrátil Turnbull.

V úvode duelu mal veľkú šancu Bartánus, ale to bolo zo strany Košíc v prvej tretine všetko. Pri hre 5 na 5 hostia netvorili a jednoducho vyhadzovali puky cez všetky čiary.

Zvolenčanom nemožno uprieť snahu, ale hrali kostrbato, strnulo, chýbal im moment prekvapenia a bystrá hokejová myšlienka. A keď už prišla, domáci svoje príležitosti trestuhodne premrhali. Dve tutovky mal Hecl, ale v oboch prípadoch minul Riečického bránu.

Zvolen hral v úvodnom dejstve tri presilovky, vydarila sa mu len prvá, v ktorej Košice zavrel, po Huntebrinkerovej strele zvonila za Riečickým horná žŕďka, ale na skóre 0:0 sa nič nemenilo.

Zvolen v priebehu 11 sekúnd strelil dva góly

To zmenila druhá tretina a zvyšok zápasu. Skóre otvoril Hanna od modrej čiary, čo znamenalo, že Zvolen využil presilovku po 11 zápasoch.

„Ťažko sa hrá, keď nedáme góly z presilovky. Bolo to veľmi dôležité, že sme to konečne zlomili. Verím, že už to tam začne padať. No mali sme mnoho šancí, z ktorých mohli padnúť ďalšie góly, ale nestalo sa tak. Verím, že si to nechávame na ďalšie zápasy,“ hovoril po zápase kapitán Zvolena Marek Viedenský.

A Hannov úvodný gól odštartoval skutočnú hokejovú lahôdku hodnú finále. Útoky sa striedali na oboch stranách. Najskôr vyrovnával Olsson na 1:1, potom sa hralo v pomere 4 na 4, tento počet hráčov na ľadovej ploche evidentne HKM sedel, pretože v priebehu 11 sekúnd strelili ďalšie dva góly.

A to bolo zlomovým okamihom celého zápasu. „Asi by sme mali hrať celý zápas 4 na 4, možno budeme konečne dávať góly,“ zasmial sa Viedenský.

Najskôr ho od modrej čiary prekonal košického brankára Mudrák, potom Zuzin a čaro Riečického bolo preč. Putoval na striedačku a do košickej brány sa postavil Janus. Na zvolenský tribúnach panovala obrovská eufória. Fanúšikovia prežívali každý jeden moment hry.

Košice však znížili na rozdiel gólu po chybe vo zvolenskej obrane, z gólu sa tešil Havrilla. V ďalších momentoch sa zaskvel domáci gólman Trenčan.

V tretej tretine šance na oboch stranách a skvelá atmosféra

Hokej sa fanúšikom musel páčiť, videli sme najlepšiu tretinu finálovej série. Divácky atraktívny hokej pokračoval aj v treťom dejstve, Košičania mali veľké šance, ale Jääskeläainena vychytal Trenčan, v ďalšej obrovskej príležitosti sa ocitli Fejes a Bartánus, tí však netrafili prázdnu bránu Zvolena, Chovan nastrelil tyčku.

„Mrzí ma tá šanca, dostal som sa k puku pred bránou, strieľal som z otočky z prvej a bola to tyčka. Takýchto dobrých šancí sme mali viac,“ povedalo tejto situácii kapitán Košičanov Michal Chovan.