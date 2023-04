Doba sa zmenila, fluktuácia sa dnes vníma inak, hovorí odborníčka na personalistiku

Z platov sa stala verejná téma.

Hovoriť o tom, kto koľko zarobí, firmy svojim pracovníkom prevažne zakazovali, dnes je to verejná téma. Dodnes sa však často vníma negatívne, najmä zo strany zamestnávateľov.

Peniaze sú prostriedkom pre ľudí na to, aby si zabezpečili základné potreby pre život. Plat je preto stále veľmi silný motivátor pri rozhodovaní o zmene zamestnania, ale nie vždy je rozhodujúci, hovorí ZUZANA PÁLOVÁ, odborníčka na ľudské zdroje z personálnej agentúry Persona Grata.

Rozprávali sme sa s ňou na networkingovej konferencii vo Zvolene, kde hovorila aj tom, ako nových zamestnancov vo firme pretransformovať na lojálnych.

Ako môžu zamestnávatelia dosiahnuť lojálnosť od nových zamestnancov? Čo im odporúčate?

Ak hľadajú nového zamestnanca, mali by pri výbere okrem jeho odbornosti myslieť aj na to, aby mal podobné hodnoty ako firma, jej vedenie. To je prvý krok – vybrať správne.

Druhým bude zrejme dostatočné finančné ohodnotenie.

Samozrejme, na to, aby bol zamestnanec lojálny, musí mať splnené svoje základné potreby, ktoré očakáva. Finančné ohodnotenie také, aby mal potrebné financie pre život a nemal dôvod kvôli nim meniť zamestnanie.

Motiváciou pre lojálnosť môžu byť aj zamestnanecké benefity. Aby sa zamestnanci vo firme cítili dobre, aby vedeli, že majú isté výhody, z čoho pramení vďačnosť aj lojalita.

Okrem toho noví zamestnanci prichádzajú do firmy s tým, že ešte nevedia, ako funguje.