Najskôr sa priznal, že nebol faulovaný a odvolal penaltu, neskôr strelil dva góly

Hrdinom uplynulého kola v šiestej lige bol Hriňovčan Miroslav Hanes.

HRIŇOVÁ. Hriňová privítala v 17. kole VI. ligy skupiny C na svojom ihrisku favorizované Selce. V prvom polčase sa hral vyrovnaný a bojovný zápas, ale bez vyloženej šance na oboch stranách.

Mužom zápasu bol jednoznačne 23-ročný domáci futbalista Miroslav Hanes. Najskôr zaujal gestom, ktoré sa v dnešnej dobe už len tak ľahko nevidí. A potom dva razy skóroval.

Druhé dejstvo už patrilo domácej Hriňovej, ktorá sa v aktuálnej sezóne trápi. Hneď v úvode sa domáci Spartak dostal do šance, centrovaná lopta smerovala do pokutového územia Seliec, kde po jednom zo súbojov padol na zem Miroslav Hanes.

Spadol na operovanú ruku

„Bola dlhá nakopnutá lopta do šestnástky, išiel som do súboja, keď som videl, že lopta smeruje bližšie k brankárovi, tak som sa nohou snažil akoby obhodiť brankára, a vtedy tak mierne do mňa pristrčil protihráč, lenže som spadol na zlomenú ruku, ktorú som mal operovanú a v nej ma pichlo. Až som zakričal od bolesti,“ opísal tento moment útočník Hriňovej Miroslav Hanes.

Hlavný arbiter Maroš Kúchen neváhal a odpískal pokutový kop. „Rozhodca odpískal jedenástku, ale ja som to ani nepostrehol, že bola odpískaná penalta, povedali mi to spoluhráči,“ doplnil.

Hanes však vedel, že aj keď bol mierne pristrčený, tak pokutový kop nemal byť odpískaný. „Išiel som k rozhodcovi a povedal som mu, že som sa udrel sám a spadol som na zlomenú ruku, s ktorou mám problémy a nebolo to zavinené súperom. Arbitri potom odvolali penaltu,“ vysvetlil.