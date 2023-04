Zvolen a Kováčová na jar nestratili ani bod, Hriňovčan za gesto fair-play odmenený dvoma gólmi

Futbalový servis od IV. ligy po II. triedu plus regionálna jedenástka kola.

Kováčová otáčala duel so Žarnovicou - ilustračné foto (Zdroj: Milan Černák)

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

L. Hrádok – Zvolen 0:7 (0:4)

Góly: 19. P. Telúch, 24. J. Nosko, 31. M. Starší, 39. a 56. Jakub Tóth, 61. S. Segun Kolawole, 84. D. Blahutiak. R Kuteľ, 70 divákov

Zvolen: O. Balco – F. Sylvester, Viktor Tóth, Jakub Tóth, M. Konder (46. P. Solivajs), M. Bobok (46. J. Sudimak), P. Telúch, J. Nosko (46. S. Segun Kolawole), G. Snitka, M. Muráň (46. S. Molnár), M. Starší (57. D. Blahutiak)

Zvolen dominoval v zápase od úvodného hvizdu, domácich k ničomu nepustil a bolo jasné, že jedinou otázkou bude výška skóre. V bráne Zvolena dostal príležitosť od trénera vekom ešte dorastenec Oleg Balco, no ten nemal takmer žiadnu prácu.

Kryl jednu strelu a pozor si musel dať pri jednom centri, to však bolo zo strany L. Hrádku úplne všetko. Prakticky sa celý zápas hral na jednu bránu. V prvom dejstve sa postupne presadili Telúch, Nosko, Starší a Jakub Tóth.

Do druhého polčasu Zvolenčania prestriedali až 4 hráčov a po zmene strán pridali hostia ešte ďalšie tri góly, keď sa opäť presadil Jakub Tóth, neskôr Kolawole a Blahutiak. Hralo sa len na bránu domácich, Zvolenčania pokojne mohli vyhrať dvojciferným výsledkom, ale na tom, že hostia nedali viac gólov, sa v druhom polčase podpísal aj nekvalitný terén a daždivé počasie. Zvolen zaznamenal povinné víťazstvo a na lídra z Makova stráca už len 3 body.

Ján Kováč, asistent zvolenského trénera: „Tento zápas bol len otázkou skóre, sme radi, že sme vyhrali, hoci sme mohli dať aj viac gólov. Dali sme príležitosť aj hráčom z lavičky, aby odohrali aspoň 45 minút.“

Kováčová – Žarnovica 5:2 (1:2)

Góly: 2.,51. a 73. M. Vronský (1 z 11m), 61. T. Janeček, 90. M. Macko – 8. S. Prachar, 13. O. Cíferský. R Mózer, 100 divákov

Kováčová: S. Husár – M. Šuster, J. Slovák, T. Janeček, P. Majerčík, A. Necpál (70. M. Turák), V. Bobor, M. Macko (90. Ľ. Vnenčák), M. Melišík (72. F. Fejerčák), M. Laurinc, M. Vronský

Žarnovica: M. Balciar – O. Cíferský, V. Pilník, A. Lupták, J. Jakubčo, A. Lenharčík, S. Janovič, S. Prachar, M. Pieš, Š. Boška, S. Marunčiak

Kováčová v jarnej časti ešte nestratila ani bod a to chcela potvrdiť aj proti predposlednej Žarnovici. Hneď prvý útok premenili domáci na gól, keď sa presadil Vronský. Aj po tomto momente Kováčová hýrila aktivitou, mala niekoľko ďalších sľubných príležitostí, dokonca jej hráči nastrelili tyčku.

A to sa im aj vypomstilo. Prameň dva razy zaváhal v defenzíve, čo hostia okamžite trestali. Najskôr v 8. minúte vyrovnával Prachar a v 13. minúte poslal Žarnovicu do vedenia Ciferský. Domácim sa zmeniť nepriaznivý vývoj zápasu do konca prvého polčasu nepodarilo.

Druhý polčas bol v réžii Prameňa, keď sa im podarilo otočiť priebeh stretnutia. Vronského vyrovnávajúci gól v 51. minúte padol po zahratí štandardnej situácie a podobne aj tretí presný zásah v 61. minúte, keď sa presadil Janeček. Domáci sa aktívnou hrou snažili nútiť súpera k chybám, tvorili si aj ďalšie šance, Žarnovica sa snažila hrať na protiútoky, ale tie si domáci ustrážili.

V 73. minúte rozhodcovia videli ruku hostí v pokutovom území, Vronský sa odhodlal na penaltu a skompletizoval svoj hetrik. Piaty presný zásah pridal v 90. minúte Macko.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Tento zápas nám ukázal, že v tejto súťaži nemožno nikoho podceniť a že na zápas sa musíme koncentrovať celých 90 minút. Ale taktiež ukázal aj charakter nášho mužstva, že aj za nepriaznivého stavu sa tím dokázal nabudiť, zomknúť a otočiť duel vo svoj prospech.“

Ostatné výsledky 17. kola: Šalková – L. Štiavnica 2:1, Kysucké N/M – Krásno n/K 1:0, Stráňavy – Čadca 1:3, Staškov – Badín 6:0, Bešeňová – Makov 1:0

1. Makov 17 13 2 2 48:12 41

2. Zvolen 17 12 2 3 40:15 38

3. Krásno 17 10 3 4 50:13 33

4. Staškov 16 9 3 4 40:16 30

5. Kováčová 17 9 3 5 30:19 30

6. Bešeňová 17 9 2 6 41:29 29

7. Čadca 17 9 2 6 24:13 29

8. Kysucké N/M 16 6 5 5 27:18 23

9. Šalková 17 6 3 8 28:31 21

10. Badín 17 6 2 9 14:22 20

11. Stráňavy 17 5 4 8 18:28 19

12. L. Štiavnica 17 4 4 9 18:29 16

13. Žarnovica 17 2 1 14 25:65 7

14. L. Hrádok 17 0 0 17 2:95 0

V. liga skupina Juh

Málinec – Detva 5:1 (3:0)

Góly: 2. A. Beľa, 22. M. Blahuta, 43.,49. a 87. J. Kubiš – 86. A. Strelec. R Palider, 150 divákov

Detva: D. Ostrihoň – Ján Kluka, J. Sekereš, M. Vilhan, R. Ďurica, J. Chabada (57. J. Kováč), P. Mičo (46. Róbert Baran), R. Rapčan, M. Pančík (57. A. Melicherčík), Ľuboš Baran (37. A. Strelec), Peter Kluka (46. M. Berkeš)