Zvolen a Košice po 10 rokoch znova o titul. Zuzin vo finále ešte neprehral a verí v plné štadióny

Stretnú sa dva najsilnejšie tímy extraligy, hovorí útočník Zvolena Maroš Jedlička.

Kto sa bude tešiť z titulu v jubilejnej 30. sezóne najvyššej slovenskej súťaže? (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: TASR))

ZVOLEN, KOŠICE. Obaja finalisti jubilejnej 30. sezóny našej najvyššej hokejovej súťaže majú za sebou podobnú cestu vo vyraďovacej časti. Aj Košice, aj Zvolen odohrali rovnaký počet zápasov, Košice na ceste do finále zdolali 4:1 Nitru a v dramatickom semifinále 4:3 Michalovce.

Zvolen zdolal vo štvrťfinále Nové Zámky tiež 4:1 na zápasy a v semifinále 4:3 Spišiakov. Oba tímy pri tom otáčali sériu z nepriaznivého stavu 2:3. Ďalším pomerne zaujímavým faktom je, že oba tímy pri sedemzápasovej bitke o finále nevyužili ani jednu presilovú hru.

Košičania mali pomalší rozbeh do sezóny, úvodná časť sa im vôbec nevydarila, ale jedným z dôvodov bolo zrejme aj to, že kvôli energetickej kríze nehrávali domáce zápasy v Steel Aréne. A aj keď to tak v úvode sezóny nevyzeralo, Košice mali mohutný finiš, vďaka čomu si zabezpečili pohár Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti.

Oceliari si zahrajú finále po 8. rokoch, kedy sa aj tešili z titulu, jediným pamätníkom tohto okamihu v ich drese je Marek Bartánus.

Zvolenčania mali výborný štart do sezóny a počas celého priebehu dlhodobej časti okupovali prvé priečky. Chvíľu sa striedali vo vedení s bratislavským Slovanom a na rozdiel od ich finálového súpera, im nevyšiel práve záver základnej časti.

Zvolen si zmeral sily s Košicami v základnej časti 4-krát. Doma uspel 5:2 a 6:4, v Košiciach prehral 4:3 pp a 2:1 a tak platilo staré známe pravidlo – Môj dom, môj hrad.

Ďalej sa okrem iného dočítate: kto sú najproduktívnejší hráči Zvolena pred finále,

čo bude vo finále kľúčové,

čo bude korením finálovej série,

pohľad do histórie vzájomných súbojov Zvolena s Košicami v play-off,

ktorí hráči si pamätajú finálovú sériu Zvolena s Košicami v roku 2013,

čo povedal Peter Zuzin o spbojoch s Michalom Chovanom,

čo by sa mohlo podľa Zuzina zopakovať po 10 rokoch,

čo povedal pred finálovou sériou Maroš Jedlička a tréner Andrej Kmeč

Najproduktívnejšími hráčmi Fín a Američan

Najproduktívnejším Košičanom je Jääskeläinen s 51 kanadskými bodmi (2. Chovan – 46 b, 3. Southorn – 38 b), tento Fín je aj najlepším strelcom „oceliarov“, keď v prebiehajúcom ročníku rozvlnil sieť za súperovými brankármi zatiaľ 23-krát (2. Pollock 16 g, 3.Chovan – 15 g).

Najlepším nahrávačom je kapitán Michal Chovan s 31 asistenciami (2. Southorn – 30 a, 3. Jääskeläinen – 28 a). V štatistike +/- dominuje 38-ročný švédsky bek Jens Olsson s plus 26 bodmi (Bartánus, Fejes a Rogoň majú 12 plusových bodov).